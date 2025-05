Trump tra sanzioni, appelli alla pace e l’ipocrisia dei media mainstream e dei guerrafondai europei … di Gianni Toffali

Per consolarsi della vittoria di Trump, gli amanti della morte e dei corpi smembrati, cioè gli stessi che grazie all’invio di armi e miliardi, hanno e stanno mandando alla morte migliaia di giovani ucraini e russi, hanno citato i pronunciamenti del neo presidente, unicamente laddove faceva loro comodo. I media mainstream filo Nato, Ue, Ucraina, Zelensky, Biden, hanno titolato” Donald Trump ha minacciato di imporre alti livelli di sanzioni alla Russia e tariffe sulle importazioni da quel paese se il paese non raggiungerà un accordo per porre fine alla sua guerra contro l’Ucraina”. Verissimo! Ma chissà perché i “cooptatori per caso” dell’”amico per caso” Trump, si sono scordati di riportare cosa ha scritto su Truth Social: “Non cerco di danneggiare la Russia. Amo il popolo russo e ho sempre avuto un ottimo rapporto con il presidente Putin, e questo nonostante la bufala della sinistra radicale. Non dobbiamo mai dimenticare che la Russia ci ha aiutato a vincere la seconda guerra mondiale, perdendo quasi 60.000.000 vite. Detto questo, farò alla Russia, la cui economia sta fallendo, e al Presidente Putin, un grandissimo favore. Sistematevi ora e fermate questa ridicola guerra!”. Parole d’affetto e d’amore verso il prossimo, troppo “scandalose” per essere riprodotte. Trump ha molti difetti, ma è immune dall’ipocrisia che contraddistingue i guerrafondai camuffati da pacifisti che scorazzano divertiti a Bruxelles e nelle stanze del potere dell’Europa disumana che tifa sangue, morte e guerre mondiali.

Gianni Toffali