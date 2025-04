Trump, Zelensky, Lula tra i leader mondiali attesi a Roma per l’ultimo saluto al Papa

I funerali di Papa Francesco si terranno sabato 26 aprile 2025 alle ore 10, primo giorno dei Novendiali, sul sagrato della Basilica di San Pietro. Tanti i fedeli attesi per la cerimonia, ma anche personalità da tutto il mondo. Come accadde dopo la morte di Giovanni Paolo II nel 2005, decine di capi di Stato e teste coronate potrebbero partecipare. Già diversi leader internazionali hanno confermato la loro presenza a Roma. Sarà ovviamente presente anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha cancellato i suoi viaggi in Uzbekistan e Kazakistan previsti per questo fine settimana.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato oggi, nel corso di una conferenza stampa dall’Isola della Riunione, che prenderà parte alle esequie del Pontefice. “Saremo presenti, come è giusto che sia”, ha dichiarato il capo dell’Eliseo.

Presente anche il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, come confermano dalla presidenza di Kiev.

Inoltre, nella serata di ieri il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato sul social Truth che prenderà parte ai funerali del Papa accompagnato dalla moglie: “Io e Melania andremo al funerale di papa Francesco a Roma. Non vediamo l’ora di esserci”. Da escludere la presenza del Presidente russo Vladimir Putin, che, come riportato dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov “non ha piani del genere”.

Il Re del Marocco “non so” se sarà presente al funerale “perché la sua salute non è molto buona, ultimamente non esce del paese, non so. Ma se non viene lui il figlio, che è maggiorenne già, sarà inviato, quasi sicuro“. Lo ha detto il cardinale Cristóbal López Romero, Arcivescovo di Rabat, al termine della prima congregazione generale avvenuta questa mattina nell’Aula del Sinodo.

Il Cremlino annuncia: “Putin non sarà ai funerali di Papa Francesco” Il presidente russo Vladimir Putin non ha intenzione di partecipare ai funerali di Papa Francesco. Lo ha detto il portavoce Dmitry Peskov citato dalla Tass. Cremlino, “Putin non sarà ai funerali di Papa Francesco”. Non è ancora stato deciso chi rappresenterà la Russia ai funerali, ha aggiunto Peskov.

Dall’America Latina Lula e Milei Dal Brasile, il Palacio do Planalto ha reso noto che il presidente Luiz Inácio Lula da Silva parteciperà ai funerali insieme alla moglie Janja. La data della partenza non è stata ancora confermata, in attesa del protocollo ufficiale del Vaticano. La delegazione brasiliana completa dovrebbe essere annunciata in giornata, secondo quanto riferito dalla Segreteria per le comunicazioni sociali della Presidenza. Tra i primi a confermare la sua presenza, il presidente argentino, Javier Milei. Il viaggio è stato confermato da fonti della Casa Rosada. Il capo di gabinetto Guillermo Francos ha dichiarato che gran parte dell’agenda ufficiale del presidente nei prossimi giorni verrà sospesa.

Tra i leader europei ci sarà anche il cancelliere tedesco uscente Olaf Scholz, oltre al presidente Frank Walter Steinmeier, ha reso noto un portavoce del cancelliere, Steffen Hebestreit.

Reali, dalla Gran Bretagna al Belgio per l’ultimo saluto a Francesco A rappresentare la famiglia reale britannica potrebbe essere il principe William. Lo ha dichiarato l’esperto reale Ian Pelham Turner a Fox News Digital. Lo stesso re Carlo III partecipò ai funerali di papa Giovanni Paolo II l’8 aprile 2005, quando era ancora principe e primo in linea di successione al trono. In onore del pontefice, scomparso ieri mattina alle 7,35 all’età di 88 anni, le bandiere dell’Unione sono state esposte a mezz’asta nelle residenze reali dove non soggiornava re Carlo. In seguito alla notizia della morte di Bergoglio, Charles – che insieme alla regina Camilla aveva avuto un breve incontro in Vaticano due settimane fa – ha espresso la sua “profonda solidarietà” alla Chiesa cattolica e a tutti coloro che piangono questa grave perdita. “Mia moglie ed io siamo profondamente addolorati nell’apprendere della morte di Papa Francesco”, ha detto Sua Maestà in una dichiarazione a nome suo e della regina Camilla. “Tuttavia, i nostri cuori oppressi sono stati in qualche modo alleviati sapendo che Sua Santità ha potuto condividere un augurio pasquale con la Chiesa e il mondo che ha servito con tanta devozione durante tutta la sua vita e il suo ministero”.

Re Filippo e la regina Matilde del Belgio parteciperanno ai funerali di Papa Francesco sabato a Roma. Lo ha confermato il Palazzo Reale belga in un post sui social.

Il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, partecipera’ ai funerali di Papa Francesco che si terranno sabato mattina. Lo ha reso noto la portavoce del presidente del Consiglio europeo. In precedenza, anche gli altri leader delle istituzioni europee, la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, e la presidente del Parlamento, Roberta Metsola, avevano confermato la propria partecipazione

Dai vertici dell’Unione europea Arrivata la conferma della presenza della presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen e del presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa parteciperanno ai funerali. Presenta anche la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. Lo si apprende da fonti dell’Eurocamera, che precisano come i dettagli formali vadano ancora definiti visto che la conferma delle tempistiche e’ arrivata da poco.

Le reazioni dall’Oriente Mentre Taiwan ha annunciato quasi immediatamente l’invio di una delegazione ufficiale ai funerali di Papa Francesco, la Cina ha mantenuto un riserbo durato oltre 24 ore prima di esprimere un messaggio formale di cordoglio. Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun, ha dichiarato: “Negli ultimi anni, Cina e Vaticano hanno mantenuto contatti costruttivi e intrattenuto scambi amichevoli. La Cina è disposta a compiere sforzi congiunti con il Vaticano per promuovere un continuo miglioramento delle relazioni”. Un messaggio sobrio, che riflette la complessa e ancora delicata natura del rapporto tra Pechino e la Santa Sede. Il governo di Taiwan ha invece reagito subito alla notizia della morte del pontefice, annunciando che invierà alti funzionari a Roma in qualità di inviati speciali. Il presidente Lai Ching-te ha trasmesso le sue “più sincere condoglianze a nome del popolo di Taiwan”, mentre il ministro degli Esteri Lin Chia-lung ha incontrato il rappresentante vaticano a Taipei per esprimere il cordoglio ufficiale. Lo ha reso noto la China News Agency, aggiungendo che Taipei ha sottolineato il valore dei rapporti con la Santa Sede, che rimane uno dei pochi stati a riconoscere la sovranità taiwanese.

