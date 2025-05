TUFFO DELLA BEFANA E FESTA IN PIAZZA REPUBBLICA: TUTTI GLI EVENTI DELL’EPIFANIA A MISANO ADRIATICO

Il weekend dell’Epifania a Misano Adriatico si annuncia ricco di eventi e celebrazioni. Il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, la comunità si riunisce per due importanti appuntamenti: al mattino, dalle 11:00, si terrà il Tuffo della Befana in Piazzale Roma, un’occasione per i più coraggiosi di tuffarsi in mare e festeggiare con dolci e bevande al termine. Questo evento, organizzato in collaborazione con la Croce Adriatica, l’Associazione Volontari Misano 2030 e le cooperative degli operatori della spiaggia, promette di essere un momento di allegria e condivisione. Nel pomeriggio, l’attenzione si sposta in Piazza della Repubblica per la Festa della Befana. Alle 15:00 ci sarà la tradizionale consegna della calza ai bambini di Misano, seguita da intrattenimento per tutti con artisti di strada e assaggi di panettone offerti dall’Avis di Misano. La piazza ospiterà anche un mercatino di artigianato e la pista di pattinaggio su ghiaccio “Misano Ice”, attiva fino al 7 gennaio. Le celebrazioni non si limitano al centro: a Misano Monte, il 5 gennaio alle 16:00, si terrà una tombola gratuita per bambini “Aspettando la Befana”, mentre a Villaggio Argentina e Scacciano sono previste tombole serali con la Befana che porterà doni ai più piccoli. Questi eventi rappresentano un’occasione unica per la comunità di Misano Adriatico e i visitatori di vivere la magia dell’Epifania, tra tradizione e divertimento. Ufficio stampa e comunicazione, Comune di Misano Adriatico.