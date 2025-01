TUFFO IN MARE E FESTA CON LA BEFANA PER L’EPIFANIA A MISANO ADRIATICO

Misano Adriatico, 3 gennaio 2025 – Lunedì 6 gennaio tornano, a Misano Adriatico, le tradizionali celebrazioni per l’Epifania. Al mattino i più coraggiosi sono attesi nelle acque antistanti Piazzale Roma per il Tuffo della Befana. Tutti potranno partecipare al bagno in mare in compagnia della “vecchia signora”. Al termine è previsto un rinfresco. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la Croce Adriatica, l’Associazione Volontari di Protezione Civile Misano 2030, la Cooperativa Bagnini, il Consorzio Servizi Spiaggia e il Consorzio Il Maestrale.

Al pomeriggio, dalle 15:00, l’appuntamento è in piazza della Repubblica per la Festa della Befana. A tutti i bambini di Misano fino ai 10 anni di età sarà consegnata la calza. Sarà l’ultimo giorno per concedersi una pattinata sulla grande pista di ghiaccio. Gli artisti di strada Eros Boni e Lucie Vendlova in “Loko-motiv” e Fire Aida in “fiamme da favola” incanteranno i presenti con i loro spettacoli. L’AVIS di Misano offrirà, infine, a tutti i presenti la merenda.

