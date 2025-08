Tunisino 18enne già denunciato a Cesena si è rifugiato in una colonia abbandonata di cesenativo: individuato e avviate pratica per l’espulsione

A Cesenatico, nella colonia abbandonata di Ponente, la Polizia ha individuato un giovane tunisino di 18 anni con un passato segnato da numerose denunce. Il ragazzo, senza fissa dimora e irregolare in Italia, era già noto alle forze dell’ordine per una serie di furti e atti vandalici commessi a Cesena.

Approfondimenti su di lui hanno rivelato una segnalazione pendente presso la Procura dei minorenni di Napoli per gravi reati commessi in una comunità della Campania, tra cui resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

Per questi motivi, oltre alla denuncia per le nuove violazioni, è stata avviata una procedura per la sua possibile espulsione dal territorio nazionale, in attesa di ulteriori accertamenti.

La scoperta conferma come la giovane età non abbia impedito al tunisino di accumulare un preoccupante curriculum criminale, che ora le autorità intendono contrastare con ogni mezzo, anche attraverso misure di allontanamento dallo Stato.