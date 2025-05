Turismo, a Santarcangelo triplicati i visitatori italiani e raddoppiati gli stranieri negli ultimi dieci anni

Tra i principali rilievi emersi dall’indagine di mercato sul turismo santarcangiolese – condotta nel 2024 da Trademark e presentata da Stefano Bonini lo scorso 9 maggio – risalta in particolare l’aumento dei flussi turistici in città, non solo in termini di numeri ma anche di tipologia.

L’incremento complessivo del 182% degli arrivi e del 195% delle presenze – sensibilmente superiore a quello di tutti gli altri ambiti territoriali della provincia di Rimini – è determinato soprattutto dalla crescita dei flussi turistici nazionali, che dal 2014 al 2023 sono praticamente triplicati, crescendo del 197% in termini di arrivi e del 226% in fatto di presenze. Tra le principali regioni italiane di provenienza figurano Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Lazio, Puglia, Piemonte e Toscana, tutte superiori a quota mille arrivi e presenze all’anno: la Lombardia svetta con 4.761 arrivi nel 2023 (+22,3% rispetto al 2014) e 8.809 presenze (+23,2%).

Nello stesso periodo, in ogni caso, Santarcangelo ha visto crescere anche il turismo internazionale (+122,3% gli arrivi e +108,2% le presenze), rafforzando i suoi principali mercati: Germania, Francia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti, che nell’insieme raggiungono il 46% delle presenze internazionali complessive. Il primato resta saldamente alla Germania, con una media di 644 arrivi e 1.312 presenze nel 2023, che fanno registrare incrementi del 75% e del 23,8% rispetto al 2014.

Insieme agli arrivi e alle presenze, negli ultimi dieci anni è cresciuta anche la permanenza media degli ospiti di Santarcangelo, passata da 1,75 a 1,84 giorni (+4,7%), trascinata soprattutto dal +10% del turismo nazionale: rispetto alla media di 1,62 giorni nel 2014, infatti, nel 2023 i visitatori italiani si sono trattenuti a Santarcangelo per una media di 1,78 giorni.

Questo incremento generale dei flussi turistici ha portato Santarcangelo a pesare molto di più all’interno dell’ambito provinciale: gli arrivi complessivi passano dallo 0,28% allo 0,70%, le presenze dallo 0,10% allo 0,32% della provincia di Rimini. Nel complesso, di fatto, il turismo di Santarcangelo rappresenta il 25-30% del totale nell’entroterra riminese.

