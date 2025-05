Turismo nautico in crescita a Rimini, 90% posti occupati

Va bene il turismo nautico a Rimini.

Nel 2023, i posti barca occupati al Marina di Rimini sono stati mediamente il 90% del totale, e quest’anno la previsione è in lieve flessione: 85%.

Un terzo dei turisti nautici proviene dall’estero: Germania, Austria e Regno Unito in primis. Una crescita in linea con la tendenza nazionale del dopo pandemia. Secondo un monitoraggio di TTG Travel Experience, le prenotazioni di vacanze in barca nel 2023 sono aumentate nel Paese del 130% rispetto al 2022, mentre la spesa media degli italiani in questo settore è salita del 53%. Nel 2023, i turisti nautici hanno speso in Italia circa 3 miliardi di euro.

La darsena turistica di Rimini prevede un aumento dei diportisti stanziali, presenti tutto l’anno, che dovrebbero raggiungere il 70% del totale a fine anno, +2% rispetto al 2023.

I transiti giornalieri di imbarcazioni da diporto sono stabili: tre su cinque sono italiani. Gettonate anche le house-boat, le case galleggianti, il cui giro d’affari è aumentato del 5,5% tra il primo gennaio e il 15 luglio di quest’anno rispetto allo stesso periodo del 2023. La città è parte integrante del distretto nautico romagnolo, che con un fatturato annuo di 645 milioni di euro e 1.500 addetti ne fanno il secondo polo italiano.

Ansa