Turista lombardo 80enne muore in mare a Riccione 

Un uomo di 80 anni, proveniente dalla Lombardia, ha perso la vita nel primo pomeriggio a Riccione mentre si trovava in acqua. L’incidente è avvenuto nel tratto di mare davanti al bagno 127, dove il turista era impegnato in un bagno in mare. La famiglia dell’ottantenne ha immediatamente allertato i soccorsi, intervenuti sul posto con il bagnino e i sanitari del 118. Nonostante i tentativi di rianimazione, l’uomo è deceduto sul luogo.

Si tratta del secondo episodio fatale in Riviera in poche ore, anche se non ci sono conferme ufficiali sulla causa precisa del malore. Le autorità stanno indagando per chiarire le circostanze di quanto accaduto. Riccione si conferma come meta frequentata da numerosi turisti, e le autorità locali hanno ricordato l’importanza di rispettare le norme di sicurezza in mare.