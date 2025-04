Tutti gli appuntamenti a Rimini fino al 9 aprile: da CorriRimini a Rimini in ballo, dalla Turandot all’ultimo incontro con Warm Inside

Una nuova settimana di eventi tra opera, musica, cultura, sport e manifestazioni fieristiche e congressuali a Rimini.

Al Teatro Galli, la Stagione d’Opera 2024 comincia con Turandot, l’ultimo capolavoro di Giacomo Puccini, di cui ricorre il centenario della morte, ispirato alla fiaba orientale di Gasparo Gozzi nell’allestimento immaginato da Giuseppe Frigeni che firma regia, scene, luci e coreografia. Dirige lo spettacolo Marco Guidarini sul podio dell’Orchestra dell’Emilia-Romagna Arturo Toscanini, con il Coro Lirico di Modena e del Teatro Municipale di Piacenza (dal 5 al 7 aprile).

Il 5 e 7 aprile è protagonista la musica jazz con la rassegna di concerti nel nuovo spazio Fulgor Off, nato da una collaborazione tra Rimini Jazz Club, Primo Piano Art Gallery e Cinema Fulgor. Due gli appuntamenti di questa settimana: venerdì 5 aprile, Call For Jam, con Giovanni Benvenuti al sax, Michael Harding alla batteria, Mauro Mussoni al contrabbasso, Simone Migani al piano, e a seguire Jam Session; mentre domenica 7 aprile, Bird lives, dedicato a Charlie Parker, con Emiliano Pintori al piano, Simone La Maida al sax, Mauro Mussoni al contrabbasso, Andrea Grillini alla batteria.

Sabato 6 aprile al centro commerciale Le Befane arriva un’ospite speciale, amata non solo dai bambini: Cristina D’Avena.

Venerdì 5 aprile, a pochi mesi dall’ottantesimo Anniversario della Liberazione di Rimini dall’occupazione nazifascista (21 settembre 1944), la Biblioteca Gambalunga e l’Istituto per la storia della Resistenza e dell’Età contemporanea della provincia di Rimini si interrogano sul significato e le conseguenze della distruzione pressoché totale della città, provocata dalle tonnellate di bombardamenti scaricate su Rimini.

Tra gli appuntamenti sportivi: domenica 7 aprile, andrà in scena CorriRimini, la manifestazione annuale di podismo organizzata da UISP Rimini in collaborazione con il settore di attività Atletica e Podismo. Si tratta della 2° edizione della corsa e camminata non competitiva insieme alla 1° Plogging Walk, la 5 km eco-friendly, per una nuova giornata di sport e di aggregazione aperta tutti, con partenza dal parco Federico Fellini a Marina Centro.

Sempre il 7 aprile, Rimini in ballo si esibisce invece al Palaflaminio per la competizione nazionale di danza sportiva, tra Fruste, Danze Folk, Danze Caraibiche, Danze Latino-Americane e Danze Standart e Jazz, a cura de Le Sirene Danzanti.

Sulla spiaggia del porto di Rimini, ultimo incontro della stagione con Warm Inside, il percorso di adattamento al freddo, con incontri sulla spiaggia e possibilità di fare il bagno in mare (7 aprile).

La Fiera di Rimini apre le porte alla musica e all’entertainment con MIR – Live Entertainment Expò, l’unica manifestazione B2B in Italia dedicata alle tecnologie audio, video, light, sound e sistemi integrati, che si svolge da domenica 7 a martedì 9 aprile. All’interno di MIR, troviamo MIR TECH, il salone dell’audio video tecnologie multimediali, mentre il MIR Club, format lanciato nel 2023 e dedicato ai makers del live entertainment, avrà come focus la Dance Music Industry. Al Palacongressi il 9 aprile arriva invece AI Week, il più grande evento in Italia sull’Intelligenza artificiale.

Ultima settimana per visitare le mostre ospitate al Palazzo del Fulgor: la mostra fotografica dedicata a Giulietta Masina, And please stop crying, e “Lilian the Fighter”, una selezione di 30 disegni che ci mostrano l’estro e il privato di Federico Fellini negli schizzi custoditi dalla storica collaboratrice del Maestro, Liliana Betti.

Comune di Rimini