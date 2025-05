Tutti gli eventi a Rimini fino al 26 maggio. Dalla settimana della musica, a Rimini capitale per surfisti e skater

Inizia una nuova settimana di grandi appuntamenti fra musica, cultura, sport e famiglie. Da giovedì 22 a giovedì 29 la città ospita la Settimana della Musica: concerti, workshop, seminari, mostre fotografiche nei luoghi d’arte di Rimini, con esibizioni di solisti, ensemble, orchestre e cori delle scuole secondarie di primo e secondo grado. L’iniziativa, promossa e sostenuta dal Comune di Rimini nell’ambito della Sagra Musicale Malatestiana, si riconferma un grande laboratorio aperto, inclusivo e in continua evoluzione. L’evento trova accoglienza nel cuore della città tra il complesso degli Agostiniani e il Teatro Galli, l’Arena Francesca da Rimini e il Conservatorio Maderna-Lettimi, la Biblioteca Gambalunga, l’Arena Francesca da Rimini e piazza Ferrari.

Ancora protagonista la musica al Conservatorio “Maderna-Lettimi” di Rimini, che propone una serie di eventi musicali e didattici. Il 20 maggio si esibisce il pianista Emanuele Torquati nell’Auditorium, offrendo un momento di musica solistica. Nei giorni successivi, il 21 e 22 maggio, si svolge una masterclass di chitarra guidata dal rinomato Claudio Marcotulli, rivolta a studenti interni ed esterni, con un concerto gratuito il 21 maggio che presenterà brani di Bach, Tarrega, Rodrigo e Duarte. La settimana si conclude il 27 maggio con una giornata dedicata a Bill Evans, intitolata Bill’s hit tune,che comprende lezioni di Giuseppe Borea ed Emiliano Pintori, culminando in un concerto gratuito dedicato alla musica e all’eredità del celebre musicista.

Per gli amanti dello sport e non solo, da venerdì 23 a domenica 25 maggio alla Spiaggia Bélaburdéla 70/71 di Torre Pedrera si svolge Soul Hands Festival, undicesima edizione dell’evento di riferimento per tutti gli appassionati di surf, skate, artigianato, fotografia e musica, che attira partecipanti da tutta Europa.

Mercoledì 21 maggio al Teatro degli Atti va in scenal’indagine teatrale di Kepler-452 Comizi d’amore, ispirata all’omonimo documentario di Pier Paolo Pasolini: la restituzione finale del laboratorio svolto con due scuole della città, il Liceo Valgimigli e l’E.N.A.I.P. L’evento è presentato da “Le città visibili”.

Prosegue, tra Rimini e Santarcangelo, Filoperfilosegnopersegno,ottava edizione del festival del teatro e delle arti per le nuove generazioni a cura di Alcantara Teatro, che vede un ricco calendario di laboratori, spettacoli, performance e incontri rivolti a tutte le età. Questa settimana diversi sono gli spettacoli a Rimini e un incontro al Cinema Tiberio dal titolo ‘Provo a capirti: nuove parole e linguaggi giovanili’ con Beatrice Cristalli, consulente in editoria scolastica, formatrice e linguista (20 maggio).

Continuano anche le iniziative del Mese delle famiglie, che mira a promuovere relazioni positive e a costruire una comunità sempre più accogliente. Questa settimana tanti sono gli appuntamenti: letture e laboratori per bambini, incontri tematici e momenti di festa. Al Centro per le Famiglie giovedì 22 maggio sono proposti Laboratori per bambini/e 3-6 anni: “Soqquadri”, arte e natura per creare quadri effimeri.

La Biblioteca Gambalunga propone gli appuntamenti della rassegna Libri da queste parti, vetrina delle novità letterarie e editoriali, dedicata a libri che parlano di Rimini e non solo. Un’occasione di approfondimento e di dialogo con autori ed esperti. L’appuntamento della settimana: giovedì 22 maggio Nevio Casadio in dialogo con Piero Meldini. Domenica 25 maggio il centro storico ospita i mercatini di Rimini Antiqua, conoggetti antichi, moderni e vintage e Domeniche ad Arte, la mostra mercato locale di arte, artigianato e hobbistica, a cura dell’Associazione Artistica Elio Morri e Goffredo Pizzioli.

Comune di Rimini