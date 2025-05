Tutti gli eventi del weekend a Rimini e provincia: cinema, Frecce Tricolori, Tchoukball e natura tra eventi e spettacoli

Sempre al Fulgor, fino all’8 giugno, la mostra “ Sudari di cinema ” espone i ritratti disegnati da David Parenti dedicati a icone del cinema italiano come Fellini, De Sica e Pasolini.

A Monte Colombo, nella sala ex asilo Don Matteo del Monte, la mostra “Tracce di Memoria” racconta in oltre 50 fotografie la Valconca degli anni ’50 tra feste dell’uva, carri allegorici e la figura femminile rurale in evoluzione.