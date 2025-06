Tutti gli eventi della settimana a Rimini. Dal red carpet dell’IGSF alla Shopping Night, dalla serata musicale dedicata a Tondelli a Sand Rimini

La Notte Rosa ha dato il via ufficiale all’estate con un’esplosione di eventi senza precedenti e ora la festa continua con una settimana ricca di appuntamenti fra cultura, balli, sport, red carpet internazionali che mettono Rimini al centro dei riflettori.

Dopo la marea di gente che ieri si è data appuntamento in piazzale Kennedy per assistere ai balli della prima serata della Liscio Street Parade, prosegue fino a mercoledì il ricco programma con grandi orchestre, scuole di danza, dj di disco-liscio e tanta tradizione romagnola.

Grande protagonista della settimana è il cinema con l’Italian Global Series Festival, l’evento internazionale dedicato alle serie televisive, con proiezioni, anteprime, premi e incontri con i cast delle produzioni di punta italiane e internazionali. Tra gli appuntamenti di questi giorni, il Gran Galà di apertura al teatro Galli già ufficialmente sold out (23 giugno). Durante la cerimonia, che partirà alle 19.30, saranno assegnati gli Excellence Awards, riconoscimenti alla carriera che vedranno salire sul palco tra gli altri Kevin Spacey, due volte premio Oscar (per I soliti sospetti e American Beauty), Elena Sofia Ricci, Can Yaman e tanti protagonisti del mondo delle serie tv. Altro evento speciale alla Corte degli Agostiniani per un omaggio a David Lynch con la proiezione del pilot Northwest Passage di Twin Peaks alla presenza di Fred Elmes e Peter Demingh, storici direttori della fotografia, con Dennis Lim direttore del New York Film Festival. Per la sezione “Le straordinarie” attesa anche Katheryn Winnick di Vikings (mercoledì 25 giugno). Martedì 24 la Corte degli Agostiniani ospita l’incontro condotto da Piera Detassis con Valeria Golino, regista de L’Arte della gioia, miniserie di grande successo.

A 40anni dall’uscita di “Rimini” di Pier Vittorio Tondelli, il Comune di Rimini propone un calendario di eventi musicali, espositivi, letterari, teatrali, cinematografici per omaggiare lo scrittore e per rivivere le atmosfere e il clima di un decennio, quello degli anni Ottanta, che ha creato un immaginario ancora oggi vitale e che ha proiettato su Rimini e la Riviera i sogni e i desideri di un intero Paese. Il cartellone di Rimini 80 – E tu dov’eri nel 2025?, entra nel vivo il 26 giugno, dando il via a una stagione che si protrarrà fino all’autunno. “Apocalisse ora”, dà il titolo alla serata inaugurale, giovedì 26 giugno, all’Arena Francesca da Rimini che si trasforma in club grazie al videomapping di Enrico De Luigi e alla selezione musicale di due leggende del DJing italiano, Luca Trevisi e Flavio Vecchi (Villa delle Rose). Il 28 e 29 giugno, il collettivo L’Attico presenta ‘Weekend PostModerno’ nel Giardino dei Palazzi dell’Arte: una serie di performance ispirate allo stile narrativo tondelliano.

Da mercoledì 25 giugno partono gli appuntamenti in centro sotrico della Rimini Shopping Night con negozi aperti fino a tardi, per serate all’insegna dello shopping, food, musica, arte e cultura con i Musei aperti dalle 21 alle 23. In P.zza Tre Martiri Artigiani al Centro By Night è dedicato ad artigiani selezionati, designer e creativi. Mentre partono le cene al Mercato Coperto, con l’ottava edizione di LaMagnèda, dove gli operatori preparano e servono pietanze preparate dal vivo con i propri prodotti.

Per gli amanti dello sport, la spiaggia di Rimini ospita, dal 25 al 29 giugno, IFBT Beach Tennis World Championships, che vede oltre 500 atleti provenienti da tutto il mondo sfidarsi in tornei di doppio maschile, femminile e misto, celebrando i 30 anni della disciplina sulla spiaggia di Rimini.

Inoltre, dal 27 al 29 giugno, al Rimini Beach Court di piazzale Kennedy, si svolge Sand Rimini, con tornei di basket 3×3, e da quest’anno anche di padel e beach volley. Con la partecipazione del testimonial Carlton Myers, si aggiungono le leggende del basket Sasha Danilovic e Gianluca Basile. E ancora volti noti come lo youtuber ed ex cestista Tommaso Marino, il conduttore radio e tv Gianluca Gazzoli, e personaggi televisivi come Jimmy Ghione e l’ex pallavolista Javier Martinez. Un’opportunità di divertirsi praticando diverse discipline sportive in un ambiente suggestivo. Un’attenzione particolare è rivolta inoltre all’inclusione, con un torneo dedicato alla pallacanestro in carrozzina in programma il 27 e 28 giugno.

Non mancheranno anche momenti di musica, concerti live, sport e intrattenimento a ingresso gratuito con Radio Deejay, che dal 27 al 29 giugno porta il suo tour Beach Like a Deejay a Rimini per la prima tappa. Tra gli speaker ad animare le giornate con la loro incredibile energia ci saranno Gianluca Gazzoli, Giorgio e Furio del Trio Medusa, Umberto e Damiano, Matteo Curti, Alessandra Patitucci, Danilo da Fiumicino.

Nello stesso week-end si svolge La Notte Celeste la festa dedicata alle Terme, al benessere naturale, alle acque curative. A Rimini la festa coinvolge Riminiterme con spettacoli, momenti benessere e piscine termali aperte fino a tarda notte.

Venerdì 27 giugno al Parco degli Artisti immerso nel verde torna Remember Bandiera Gialla, una serata dedicata allo storico locale in compagnia del suo mitico DJ Enzo Persueder.

Venerdì 27 giugno, la storica sede del cinema Astoria tornerà a vivere per un’intera giornata di eventi nell’ambito di “Ritorno all’Astoria”, il progetto di rigenerazione promosso dal Comune di Rimini e coordinato da Il Palloncino Rosso, Città Visibili e Alcantara, e sostenuto dall’Accordo di Programma tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Emilia-Romagna.

Proseguono per tutta l’estate gli appuntamenti di musica e intrattenimento con SGR LIVE all’Arena Francesca da Rimini. Questa settimana, martedì 1° luglio, sarà la musica del continente latino-americano di Carlos Forero y Cumbia Poder ad animare la serata.

A Miramare, spazio alla fantasia e all’immaginazione con This is Wonderland, un percorso narrativo immersivo e fiabesco dedicato ad “Alice nel Paese delle Meraviglie”, un’installazione artistica di 40.000 m² che combina luci, suoni, teatro dal vivo offrendo ai visitatori la possibilità di creare il proprio viaggio personalizzato attraverso un mondo magico e interattivo

Sabato 28 giugno alla piazza sull’acqua si svolge White Scartoz, un’affascinante cena collettiva dove il colore bianco sarà d’obbligo per tutti, dall’abbigliamento all’allestimento del tavolo. A lume di candela, allietati da un tappeto musicale, si festeggia l’inizio dell’estate, nell’impareggiabile scenario del Ponte bimillenario.

Con il ritorno di Voci nei chiostri, la rassegna estiva di concerti corali nei Chiostri e nei Cortili dell’Emilia-Romagna, Rimini ospita gruppi corali il 27 e 29 giugno al Chiostro della Biblioteca Gambalunga e al Santuario delle Grazie il 28 giugno.

