Tutti gli eventi di Santarcangelo dal 10 al 13 aprile

Anche nel fine settimana che precede le festività pasquali Santarcangelo offre una proposta ampia e variegata di eventi iniziative culturali.

Il fine settimana si aprirà come di consueto in biblioteca Baldini, dove domani (giovedì 10 aprile) alle ore 21 l’autore Nunzio Festa presenterà il volume “Io devo andare, io devo restare” (BookTribu, 2024) in dialogo con Vera Bessone ed Elisa Guidelli. Sempre in sala Baldini alle ore 21, venerdì 11 aprile l’associazione Fermenta propone l’incontro “Il potere delle parole. Comunicazione gentile e linguaggio inclusivo”, in dialogo con Giovanni Boccia Artieri nell’ambito della rassegna “Onda gentile”.

Si svolgerà invece nelle giornate di giovedì 10, venerdì 11 e sabato 12 aprile il modulo formativo “Approcci e strumenti per la facilitazione e la partecipazione”, dedicato agli studenti dell’Università Iuav di Venezia, ospiti della biblioteca Baldini per un seminario sulla partecipazione pubblica e la progettazione partecipata – con un focus sul futuro di piazza Marini – a cura di Elena Farnè e Lucio Rubini, in collaborazione con Chiara Pignaris e con il contributo di Carlo Santacroce (urbanista del Pug di Santarcangelo) e dei tecnici del Servizio attuazione urbanistica del Comune

Venerdì 11 aprile dalle ore 20,30 per due ore circa è in programma anche il primo appuntamento dello speciale tour guidato in costume “Cinque personaggi in cerca…” a cura della Pro Loco: cinque guide d’eccezione si immedesimeranno in altrettanti protagonisti della storia e della cultura santarcangiolese – da papa Clemente XIV alle figure dei quadri del Cagnacci – che attraverso una narrazione comico-ironica racconteranno personaggi, storia e aneddoti di Santarcangelo. Dopo le grotte e il piano nobile del Musas, la visita si concluderà con un momento musicale e un piccolo buffet presso la Celletta Zampeschi: il tour partirà dall’ufficio Iat/Pro Loco (via Battisti 5), biglietto d’ingresso 15 euro a persona con prenotazione obbligatoria (0541/624270 o info@prolocosantarcangelo.it).

Sabato 12 aprile alle ore 17,30 in biblioteca Baldini ottavo e ultimo appuntamento 2025 con la rassegna Letture liminali: nell’occasione Davide Sisto presenterà i volumi “Virtual influencer. Il tempo delle vite digitali” (Einaudi, 2024) e “La morte si fa social. Immortalità, memoria e lutto nell’epoca della cultura digitale” (Bollati Boringhieri, 2018) in dialogo con Giovanni Boccia Artieri. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti: è consigliata la prenotazione (0541/356.299 o biblioteca@comune.santarcangelo.rn.it). Sempre sabato 12 aprile dalle ore 15 alle 17 è in programma anche il secondo e ultimo dei due laboratori di uncinetto di Pasqua organizzati da FabLab Romagna presso Sanlab: info e iscrizioni su ibit.ly/5TawY.

Nel fine settimana il Museo Storico Archeologico – aperto sabato e domenica dalle 16 alle 20 – proporrà inoltre visite guidate gratuite a cura del personale del museo sabato 12 aprile alle ore 16,30 e alle 18 e domenica 13 alle 18. Proprio sabato 12 aprile alle ore 16,30 sarà inaugurata anche la mostra “Zoon Politikon”, realizzata dalla classe 5^T del Liceo artistico “Serpieri di Rimini”, dedicata a temi di grande attualità come il lavoro, il dialogo tra culture, la povertà, il cambiamento climatico e il rapporto con la natura. La mostra sarà visitabile fino a domenica 27 aprile negli orari di apertura del Musas.

Sabato 12 e domenica 13 aprile, sempre alle ore 21, al teatro Lavatoio andrà in scena “Mistakes”, esito del progetto artistico Let’s Revolution! di Teatro Patalò: il laboratorio avvicina gli adolescenti alla recitazione attraverso un processo di creazione che sfocia in una vera e propria produzione teatrale. Avviato nel 2015, negli anni il progetto ha visto la partecipazione di oltre duecento ragazze e ragazzi, e dal 2017 la performance finale è stata presentata anche nell’ambito del programma di Santarcangelo Festival e in altre rassegne e festival italiani. Per info e prenotazioni: 0541/626185 o info@santarcangelofestival.com.

Domenica 13 aprile alle ore 15,30, infine, ancora la Pro Loco propone il tour guidato “Santarcangelo… fa acqua da tutte le parti!” alla scoperta delle vie dell’acqua della città: partenza da piazza Ganganelli con prenotazione obbligatoria al numero 0541/624270 o alla mail info@prolocosantarcangelo.it, partecipazione gratuita per i soci della Pro Loco (è possibile associarsi al costo di 10 euro l’anno).

(foto: Roberto Arlotti)

Comune di Santarcangelo