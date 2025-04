Tutti Uniti per Gianluca Vialli: sabato 18 gennaio a Rimini l’omaggio degli ex compagni del campione

UNITI PER GIANLUCA VIALLI

A Rimini sabato 18 gennaio un’intera giornata di celebrazioni in omaggio

all’ex bomber azzurro con gli ex compagni di Samp e Juve, sportivi e società

Omaggi e aneddoti in Cineteca, campioni in visita all’Infermi, aperitivo

con visione di Juventus-Milan e cena di gala. Le maglie realizzate per l’evento

da tanti club diventano doni di una speciale raccolta fondi su trustmeup

in favore di “Oltre la Ricerca ODV”, associazione per la sensibilizzazione

e il miglioramento dei percorsi di diagnosi e trattamento del tumore al pancreas

Ex compagni di squadra del primo storico scudetto della Sampdoria, dell’ultima Coppa Campioni vinta dalla Juventus o della Nazionale Azzurra, campioni di altre discipline sportive, società professionistiche e non di calcio e basket provenienti da diverse regioni e dal territorio: tutti “Uniti per Gianluca Vialli” a Rimini a poco più di due anni dal 5 gennaio 2023 in cui il suo cuore smise di battere per sempre a Londra dopo aver lottato come un leone contro un tumore al pancreas.

E’ questo il titolo di un’intera giornata in ricordo e in omaggio all’ex grande calciatore di Cremonese, Sampdoria, Juventus, Chelsea Nazionale Azzurra in programma sabato 18 gennaio. Un evento organizzato dall’associazione “We Play” in collaborazione con Mario Fucili, con il sostegno de Le Befane Shopping Centre e il patrocinio del Comune di Rimini, che si articolerà in quattro momenti che si propongono di celebrare uno dei più grandi personaggi della storia del calcio italiano e mettere in campo grazie alla spinta di tanti volti noti dello sport tricolore azioni concrete per aiutare la medicina e in particolare la ricerca oncologica.

Presente anche la Nazionale Italiana Non Profit, ente che unisce sport e beneficenza attraverso la testimonianza di campioni dello sport e del sociale. Tra le sue fila, nelle vesti di ct Cesare Prandelli e di ct onorario Alberto Zaccheroni, la Nazionale Non Profit sarà rappresentata a Rimini dal suo presidente Angelo Fasola e dal co-founder Carlo Carmine. La Nazionale donerà una maglia ufficiale intitolata a Gianluca Vialli.

FRA I PAZIENTI CON I CAMPIONI

Grazie alla sensibilità e alla disponibilità di Ausl Romagna, nella mattinata di sabato una delegazione di ex compagni dei tempi blucerchiati e bianconeri farà visita all’ospedale Infermi di Rimini. Dove ad attenderla e ad accompagnarla nei vari reparti troverà la direttrice sanitaria del presidio ospedaliero di Rimini Francesca Raggi.

CELEBRAZIONI IN CINETECA

Nel pomeriggio sarà invece la Cineteca Comunale di via Gambalunga a ospitare il momento clou, l’omaggio a Gianluca Vialli di diversi ex compagni, sportivi e società alla presenza del nipote Riccardo in rappresenta della famiglia. Fra i tanti che interverranno con aneddoti e ricordi speciali ci saranno gli ex Juventus Moreno Torricelli, Michele Padovano (fra i rigoristi in gol nella finale con l’Ajax e protagonista della seguitissima produzione Sky “Innocente – 17 anni senza libertà” in cui racconta del suo rapporto speciale con Vialli), Alessio Tacchinardi e Stefano Tacconi e gli ex Sampdoria Gianluca Pagliuca, Fausto Pari e Moreno Mannini, ma non sono escluse grosse sorprese dell’ultimo minuto. Saranno presenti anche l’ex cestista Carlton Myers e i rappresentanti di tanti club di Serie A, Serie B, Serie C e dei dilettanti che hanno realizzato maglie celebrative che diventeranno doni per una speciale raccolta fondi attivata sulla piattaforma trustmeup in favore di “Oltre la Ricerca ODV”, associazione di volontariato nata 12 anni fa con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni e migliorare i percorsi di diagnosi e trattamento del tumore al pancreas organizzando eventi, incontri e campagne di sensibilizzazione anche in collaborazione con le altre Associazioni di pazienti che operano in ambito nazionale ed internazionale.

APERITIVO CON JUVENTUS-MILAN E CENA DI GALA

Entrerà quindi in campo lo Juventus Club Rimini, che organizza un “Aperitivo con i campioni” (su prenotazione) al Primo Bacio di Piazza Cavour, dove a partire dalle 18 si brinderà tutti insieme guardando con gli ex calciatori la partita Juventus-Milan del 20esimo turno di Serie A.

A seguire, alle 21, la Cena di gala al Ristorante Nettuno di Piazzale Kennedy chiuderà il sipario con una serata di festa sulla prima edizione di un’iniziativa che si propone di crescere anno dopo anno.