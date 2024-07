L’Ucraina ha dichiarato che, per la prima volta dall’invasione russa, le sue forze hanno abbattuto un bombardiere a lungo raggio utilizzato per lanciare missili cruise contro le città del Paese martoriato dalla guerra. “Per la prima volta, unità missilistiche antiaeree dell’Aeronautica Militare, in collaborazione con l’intelligence della difesa dell’Ucraina, hanno distrutto un bombardiere strategico a lungo raggio Tu-22M3”, hanno annunciato i militari di Kiev in una nota. (ANSA).