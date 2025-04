Ucraino e russa sposi a Rimini, ‘amore è più forte della guerra’

‘Il conflitto è stato uno shock, siamo popoli fratelli’

Si sono conosciuti a Rimini nel 2020 dopo il primo lockdown e da allora non si sono più lasciati, nemmeno dopo lo scoppio della guerra tra i loro due Paesi di origine: Russia e Ucraina.

Eduard Povkh, imprenditore ucraino, e Tatiana Vaktherova, insegnante russa, si sono sposati qualche giorno fa in municipio a Montescudo-Montecolombo coronando il loro amore con una festa per entrambe le famiglie e un messaggio di speranza.

“Io sono qui da 11 anni, mio marito da più di 20 – racconta Tatiana all’edizione locale del Resto del Carlino – Ci siamo incontrati la prima volta nel 2020 a Rimini (dove viveva Eduard) alla festa di compleanno di un nostro amico comune”.

Quando è scoppiata la guerra in Ucraina “per entrambi è stato un vero shock. Mai avremmo immaginato un conflitto tra i nostri Paesi. Russi e ucraini sono sempre stati fratelli. Eduard ha tanti familiari ancora in Ucraina, in zone dove si combatte. È molto preoccupato. Ma non abbiamo permesso, nemmeno per un istante, che la guerra influisse sulla nostra relazione. Tant’è che abbiamo deciso di vivere insieme a Montescudo, dove ho casa, e di sposarci”. Dopo la cerimonia in municipio una piccola festa: “C’erano gli amici di qui e anche alcuni parenti arrivati da Ucraina e Russia. È stato emozionante riunirsi, tutti insieme, come non ci fosse la guerra a dividerci”.

