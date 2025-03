Ufficiale: San Marino ospiterà la fase finale di UEFA Regions’ Cup 2024-25

Nella giornata di ieri, la Federcalcio di San Marino ha ricevuto la notizia da UEFA che la Repubblica di San Marino è stata scelta quale sede per il torneo finale della 14° UEFA Regions’ Cup. A pesare sulla decisione, in un ventaglio di tre candidature, è stata anche la portata storica della qualificazione della NAT San Marino – capace di vincere a punteggio pieno il suo raggruppamento lo scorso novembre. Per tacere della brillante organizzazione, nei mesi recenti, del Round 1 di Qualificazione agli Europei Under 17 e dello stesso Intermediate Round di UEFA Regions’ Cup – oggetto di molteplici encomi da parte della confederazione calcistica europea.

La fase finale di UEFA Regions’ Cup, oltre alla NAT San Marino, coinvolgerà altre sette rappresentative regionali di altrettanti sistemi calcistici europei: Aragón (Spagna), Dolno?l?ski Region (Polonia), Hradec Králové (Cechia), Länsi-Vantaan Ylpeys (Finlandia), Rijeka Region (Croazia), Vaud (Svizzera) e FA of Vojvodina (Serbia).

Il format del torneo che porterà all’assegnazione del titolo europeo su territorio sammarinese prevede la distribuzione delle otto squadre in due gruppi da quattro. Anche l’evento di sorteggio si terrà presso strutture sammarinesi, nella prossima primavera. Quel che è certo è che la NAT San Marino – rappresentante la Federcalcio ospitante – occuperà la posizione 1 all’interno del Gruppo A. Al termine delle tre partite in seno ad ogni raggruppamento, le prime classificate si affronteranno nella finale che assegnerà la 14° UEFA Regions’ Cup. Benché le date ufficiali degli incontri siano ancora da definire, è già certo che la finestra entro la quale impostare i dieci giorni della competizione sarà quella dal 23 giugno al 5 luglio 2025.

La competizione si disputerà integralmente in impianti sammarinesi, dove saranno coinvolte le oltre 300 persone rappresentanti le sette Federcalcio sopra menzionate, lo staff UEFA ed il team arbitrale. Già da questo si può immaginare la ricaduta sull’intero sistema-paese in termini socio-economici, nelle prime settimane della prossima estate, senza considerare famiglie e tifosi al seguito. Nelle dodici edizioni precedenti (quella del 2020-21 è stata cancellata per via della pandemia), solo i polacchi del Dolno?l?ski figurano nell’albo d’oro con due titoli (2018-19 e 2006-07). L’Italia, che quest’anno non ha rappresentanti nella fase finale, comanda insieme alla Spagna con tre titoli totali (due conquistati dal Veneto), mentre Repubblica d’Irlanda, Portogallo, Croazia e Cechia possono vantare un acuto continentale in UEFA Regions’ Cup.

Per la NAT San Marino si tratterà del debutto assoluto nel torneo finale di questa competizione, nonché la ventisettesima diversa nazione capace di prendere parte alla settimana che assegnerà il titolo.

FSGC