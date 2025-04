Ufficio Statistica San Marino. Indagine sui “Consumi e lo stile di vita delle famiglie sammarinesi nell’anno 2024

L’Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica rende noto che, nei prossimi giorni, sarà avviata l’indagine sui “Consumi e lo stile di vita delle famiglie sammarinesi nell’anno 2024”. Tale rilevazione, svolta già negli passati in modalità cartacea, è assolutamente indispensabile per approfondire le dinamiche sociali ed economiche del Paese e per implementare la costruzione di indicatori macroeconomici, richiesti anche dagli organismi internazionali di cui San Marino è parte.

Quest’anno, grazie all’utilizzo dell’applicativo LimeSurvey, il questionario verrà per la prima volta somministrato in maniera digitale attraverso l’inoltro via e-mail a tutti i capifamiglia residenti in territorio di un apposito link per la compilazione del questionario stesso. Questa nuova modalità di inoltro e compilazione del questionario permetterà un contatto diretto col cittadino, che potrà compilare il questionario in una modalità maggiormente accessibile, attraverso l’utilizzo di smartphone, PC e tablet.

Il questionario è stato strutturato per garantire il totale anonimato e nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dei dati personali.

I risultati delle precedenti indagini sono disponibili al seguente indirizzo internet: www.statistica.sm al link “pubblicazioni”.

Un funzionario dell’Ufficio (tel. n.0549/885249) sarà a disposizione per fornire chiarimenti e assistenza.

L’Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica ringrazia, fin d’ora, tutti i capifamiglia per la preziosa collaborazione.

San Marino, 25 aprile 2025