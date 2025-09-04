Uisp Rimini. L’assessore al comune di Rimini Kristian Gianfreda e il coordinatore delle Politiche Sportive della regione Emilia-Romagna Gianmaria Manghi ospiti all’edizione 2025 di eSPORTiamoci

Insieme a loro, in occasione del workshop organizzato nell’ambito del progetto europeo ABC of Mental Health, il professore del Dipartimento di Scienze di Qualità della Vita dell’Università di Bologna Alessandro Bortolotti, lo psicanalista dirigente ASL Romagna Andrea Parma, la presidente dell’associazione Noi Liberamente Insieme Progetto Itaca Laura Oppioli e il presidente Uisp Emilia-Romagna Enrico Balestra.

“Ogni persona lasciata indietro peggiora la qualità della vita di tutti. Quello che fate qui a Marinagrande è benessere relazionale, è un progetto importantissimo che rappresenta un processo di innovazione. Un ragazzo che riesce a fare sport, che riesce ad essere incluso, non migliora solo la sua vita, ma anche quella della sua famiglia, delle persone che gli stanno intorno e di tutta la comunità”, così l’assessore alle Politiche per la Salute del Comune di Rimini Kristian Gianfreda, ospite alla XXIV edizione di eSPORTiamoci.

La manifestazione, che si svolgerà fino al 5 settembre presso la spiaggia di Marinagrande di Viserba, prevede attività sportive (e non solo) per quasi 350 tra adulti e ragazzi arrivati da tutta Italia che stanno affrontando percorsi di sofferenza psichica.

Insieme alle camminate sulla battigia, al risveglio muscolare, al beach volley, allo yoga e ai balli di gruppo, mercoledì mattina si è svolto il workshop “ABC of Mental Health”, un approccio internazionale per la promozione del benessere mentale sviluppato a partire da solide evidenze scientifiche. “L’idea di fondo è che la salute mentale non sia solo l’assenza di disagio, ma una condizione alla quale tutte le persone devono tendere e che si coltiva attivamente attraverso tre azioni chiave: Act (Agisci), Belong (Appartieni), Commit (Impegnati)” spiega Paolo Belluzzi coordinatore per Uisp in Italia del progetto ABC for mental Health.

A portare i saluti della regione Emilia-Romagna era presente il coordinatore delle Politiche Sportive Gianmaria Manghi: “Quella che si sta svolgendo a Marinagrande è un’esperienza di particolare significato e rilievo che ha come obiettivo la promozione della salute mentale e il benessere delle persone, a partire da gruppi contraddistinti da fragilità, ragionando in un’ottica di comunità e valorizzando il ruolo che può avere a tal fine lo sport: è un percorso che accresce il benessere collettivo”.

Infatti eSPORTiamoci è un’iniziativa pensata per persone con fragilità psichiche, isolamento sociale o disabilità, ma aperta a tutti: cittadini, turisti, e chiunque voglia vivere un’esperienza diversa, divertente e soprattutto inclusiva può partecipare alle attività.

Quest’anno eSPORTiamoci coinvolge partecipanti provenienti da Emilia-Romagna, Veneto, Marche, Toscana e Lombardia e il numero di associazioni, di gruppi aderenti è cresciuto rispetto all’edizione 2024.

“Ci sono immagini, esperienze e parole che ci segnano. eSPORTiamoci è uno dei contenitori di storie emozionanti e persone preziose tra i più interessanti che conosca. Solitudini e disagio sono troppo spesso nascosti e lo sport di base, attraverso il gioco, la socialità e l’ascolto del proprio corpo sono un allenamento all’antifragilità, ad usare le difficoltà per ritrovare forza ed equilibrio, a non negare problemi ma ad affrontarli con strumenti adeguati ed insieme” conclude il presidente della Uisp Emilia-Romagna, Enrico Balestra.

(in foto: 1. L’assessore Kristian Gianfreda insieme alla presidente Uisp Rimini Linda Pellizzoli e al coordinatore del progetto ABC for Mental Healt Paolo Belluzzi; 3. Il coordinatore delle Politiche Sportive della regione Emilia-Romagna Gianmaria Manghi insieme al presidente Uisp Emilia-Romagna Enrico Balestra)