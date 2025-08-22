Ultim’ora – Ravenna, incidente stradale: giovane in bici elettrica investito da un furgone: è grave

Ravenna è stata teatro oggi pomeriggio di un grave incidente stradale lungo via Sant’Alberto, nella zona tra le frazioni di San Romualdo e Sant’Alberto. Intorno alle 16, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, un giovane di 22 anni, a bordo di una bici elettrica, si è trovato improvvisamente davanti un furgoncino bianco, lungo il tratto che costeggia il fiume Lamone.

L’impatto è stato violento: il ragazzo ha urtato il parabrezza del mezzo e poi è caduto sull’asfalto, riportando ferite serie. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che hanno allertato anche l’elicottero dell’elisoccorso. Il 22enne è stato trasferito con codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena.

Per motivi di sicurezza e per consentire i rilievi, via Sant’Alberto è stata chiusa al traffico. La strada, già scenario di incidenti gravi in passato, resta sotto stretto monitoraggio delle autorità locali. La Polizia Locale prosegue nelle indagini per chiarire le dinamiche dello scontro e verificare eventuali responsabilità.