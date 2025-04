Ultimo appuntamento per “Nuovo Cinema Pennabilli – Cineforum di paese” Mercoledì 16 aprile al Cinema Gambrinus

“Il grande Lebowski” dei fratelli Coen

con dibattito a cura del giornalista Nicola Guerra

Chiude con una settima proiezione a sorpresa la rassegna Nuovo Cinema Pennabilli – Cineforum di paese, promossa da Chiocciola la casa del nomade APS in collaborazione con il Cinema Gambrinus di Pennabilli (RN).

Un appuntamento non previsto, ma fortemente voluto e reso possibile grazie alla straordinaria partecipazione del pubblico e alle libere donazioni raccolte durante le serate. Un gesto concreto di affetto e sostegno che ha permesso di regalare alla comunità un’ultima serata di cinema condiviso.

Mercoledì 16 aprile, ore 21

Il grande Lebowski (1998)

di Joel ed Ethan Coen

Film cult degli anni ’90, Il grande Lebowski è una commedia surreale e raffinata che segue le vicende di Jeffrey Lebowski – detto “Drugo” – un uomo pigro e disilluso che trascorre le giornate tra partite a bowling e bicchieri di White Russian. Il suo mondo viene sconvolto quando viene coinvolto per errore in un bizzarro caso di rapimento.

Con personaggi memorabili, dialoghi taglienti e una colonna sonora cult, il film dei fratelli Coen è diventato un manifesto generazionale e una delle pellicole più amate del cinema contemporaneo.

Dibattito con Nicola Guerra

A seguire, il film sarà commentato da Nicola Guerra, giornalista e grande appassionato di cinema, che accompagnerà il pubblico in una lettura leggera e appassionata del film, tra ironia e citazioni pop.

Ingresso gratuito e senza prenotazione

La proiezione si terrà al Cinema Gambrinus di Pennabilli, che ha ospitato l’intera rassegna confermandosi luogo centrale della vita culturale del paese.

Nuovo Cinema Pennabilli – Cineforum di paese è un progetto ideato e realizzato da Chiocciola la casa del nomade APS nell’ambito del Progetto Habitat, con l’obiettivo di rafforzare la coesione sociale attraverso momenti culturali accessibili e partecipati.

L’iniziativa è finanziata da ActionAid International Italia E.T.S. e Fondazione Realizza il Cambiamento, nell’ambito del progetto The CARE – Civil Actors for Rights and Empowerment, cofinanziato dall’Unione Europea.

Un sentito ringraziamento va a tutte le persone che hanno partecipato, condiviso e sostenuto questa prima edizione del cineforum. Vi aspettiamo per l’ultimo giro di pop corn!

Contatti e informazioni

email: habitatpennabilli@gmail.com

Facebook e Instagram: Chiocciola la casa del nomade

Evento Facebook: https://fb.me/e/7ziDcxaDX