Ultim’ora – Barcellona, arrestato Andrea Cavallari: condannato per la strage di Corinaldo era evaso dopo la laurea

È finita in Spagna la breve fuga di Andrea Cavallari, uno dei condannati per la strage di Corinaldo, evaso nei giorni scorsi subito dopo aver discusso la tesi di laurea all’Università di Bologna (leggi qui). L’uomo è stato fermato nella tarda mattinata di oggi, giovedì 17 luglio, mentre si trovava per strada a Barcellona.

Le autorità lo cercavano da giorni: Cavallari, beneficiario di un permesso per motivi di studio, non era rientrato in carcere dopo la discussione della tesi. Le indagini internazionali hanno portato al suo rintracciamento nella capitale catalana, dove è stato bloccato senza opporre resistenza.

Cavallari è tra i protagonisti della drammatica vicenda di Corinaldo, costata la vita a sei persone nella calca davanti alla discoteca Lanterna Azzurra nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018. La sua condanna rientra nel processo contro la cosiddetta “banda dello spray”, accusata di aver utilizzato sostanze urticanti per derubare i presenti, scatenando il panico che causò la tragedia.

L’arresto a Barcellona chiude un capitolo di latitanza durato solo pochi giorni, ma che ha riportato l’attenzione pubblica su uno dei casi giudiziari più drammatici degli ultimi anni. Ora le autorità italiane lavorano per il rimpatrio e la revoca di eventuali benefici penitenziari.