ULTIM’ORA – Cesenatico, tentato suicidio evitato grazie all’intervento coordinato di soccorsi e forze dell’ordine

Questa mattina, attorno alle 10:45, un episodio che ha scosso la comunità di Cesenatico: un uomo anziano ha tentato di togliersi la vita impiccandosi sotto il ponte dello svincolo tra l’Adriatica e la zona di Zadina. La scena è stata notata da numerosi passanti e automobilisti di passaggio, che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Il rapido intervento ha coinvolto un vero e proprio maxi dispiegamento di forze: ambulanze del 118, vigili del fuoco, polizia locale, carabinieri e polizia di Stato hanno operato congiuntamente per salvare l’uomo. Durante il tentativo, la corda si è spezzata e l’anziano è precipitato a terra, rimanendo fortunatamente vivo.

I sanitari del Trauma Center dell’ospedale Bufalini di Cesena hanno preso in carico il paziente, valutandone le condizioni e prestando le prime cure. Una volta stabilizzato, l’uomo sarà trasferito al reparto di Psichiatria per ulteriori accertamenti e sostegno psicologico.

L’episodio ha evidenziato l’importanza di una pronta risposta coordinata tra cittadini e forze dell’ordine. Il gesto dell’uomo, per motivi ancora non chiariti, ha rischiato di trasformarsi in tragedia, ma la prontezza dei testimoni e la professionalità dei soccorsi hanno evitato il peggio.

Questo intervento conferma la necessità di mantenere sempre alta l’attenzione sulle situazioni di fragilità psicologica e sulle possibilità di prevenzione, sottolineando come il pronto intervento possa fare la differenza tra la vita e la morte.