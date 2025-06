ULTIM’ORA – Graz, tragedia in una scuola: studente apre il fuoco, almeno cinque le vittime

Una violenta sparatoria ha sconvolto questa mattina una scuola superiore di Graz, seconda città più popolosa dell’Austria. L’episodio ha provocato almeno cinque morti all’interno dell’istituto Borg situato in Dreierschützengasse. Le autorità locali hanno subito avviato un’importante operazione di sicurezza, con l’intervento delle squadre speciali Cobra impegnate nel controllo e nella perquisizione dell’edificio.

Fonti ufficiali riferiscono che il responsabile, identificato come uno studente dell’istituto, è deceduto sul posto. Mentre inizialmente si parlava di un suo possibile ferimento a colpi d’arma da fuoco, l’emittente statale ORF ha poi confermato che si sarebbe tolto la vita con un gesto estremo. Le forze dell’ordine stanno ancora effettuando accertamenti approfonditi per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti.

Le autorità hanno invitato la popolazione a mantenersi lontana dalla zona interessata per consentire lo svolgimento delle indagini in sicurezza. Graz, con i suoi circa 300.000 abitanti, è ora scossa da questo grave evento che ha generato sgomento e dolore in tutta l’Austria.

Le operazioni proseguono con la massima cautela, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti sulle condizioni delle eventuali altre persone coinvolte.