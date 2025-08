ULTIM’ORA – Riccione, tragedia in mare: 47enne muore davanti alla spiaggia libera

Un tuffo in mare si è trasformato in tragedia questa mattina, nelle acque davanti alla spiaggia libera accanto al bagno 51. Un uomo di 47 anni, cittadino rumeno in vacanza a Riccione, ha perso la vita poco dopo essersi immerso.

Secondo le testimonianze raccolte sul posto, il turista avrebbe manifestato un improvviso malessere mentre nuotava. Nonostante sia riuscito a lanciare un disperato segnale d’aiuto, i soccorsi – scattati immediatamente – non sono riusciti a salvargli la vita. A intervenire per primi sono stati un amico, che si trovava con lui in spiaggia, e il bagnino di salvataggio, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano.

L’uomo alloggiava in un albergo della zona e si trovava in Riviera per un periodo di vacanza. Sul luogo della tragedia è intervenuta anche la Guardia Costiera per i rilievi e l’attivazione delle procedure previste in casi simili.

La salma è stata successivamente trasferita per gli accertamenti di rito. Al momento l’ipotesi più probabile resta quella di un malore improvviso mentre era in acqua.