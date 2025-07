ULTIM’ORA – Rimini, corpo senza vita rinvenuto nelle acque di Bellariva. Le indagini sono in corso

Questa mattina la tranquillità della spiaggia di Bellariva è stata scossa dal ritrovamento di un uomo privo di vita nel tratto di mare antistante la chiesa locale. Le autorità intervenute hanno recuperato il corpo, che era in possesso di documenti identificativi, e hanno avviato gli accertamenti necessari per chiarire le cause del decesso.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto, mantenendo al momento riserbo sulle informazioni più dettagliate. Al momento non sono stati resi noti ulteriori particolari sull’identità o sulle circostanze che hanno portato alla tragica scoperta.