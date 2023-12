ULTIM’ORA. San Marino. Questione nomina della delegazione di San Marino per il Consiglio d’Europa. Aggiornamenti.

Si è verificato un importante sviluppo nel Consiglio Grande e Generale di San Marino riguardo alla nomina della Delegazione presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa. Recentemente, sono pervenute le dimissioni di Gerardo Giovagnoli, risolvendo una delle questioni in sospeso. Però permane la problematica del rispetto della quota femminile nella composizione della delegazione, come richiesto dalle linee guida di Strasburgo.

La Reggenza di San Marino ha espresso il desiderio che si raggiunga un accordo condiviso per trovare una soluzione equilibrata e conforme alle indicazioni di Strasburgo sul genere. Nel caso non si giunga a una soluzione consensuale, è stato annunciato che la Reggenza convocherà i capigruppo per discutere e risolvere la questione.

**** AGGIORNAMENTO. 15.47 La Reggenza convoca i capigruppo per risolvere questa situazione.