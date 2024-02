Un anno di chirurgia robotica a San Marino: se ne parlerà nella trasmissione Viceversa di RTV 

Un bilancio del primo anno d’attività della chirurgia robotica svolta all’interno dell’Ospedale di Stato. Questo il tema che verrà trattato durante la trasmissione Viceversa di San Marino RTV, che andrà in onda mercoledì 28 febbraio alle ore 21.

A rappresentare l’Istituto per la Sicurezza Sociale: il Direttore della UOC di Chirurgia, Giovanni Landolfo; il Direttore della UOC di Ostetricia e Ginecologia Miriam Farinelli e lo specialista Urologo Carlo Daniele.

Saranno inoltre presenti in collegamento i professori Elio Jovine, Direttore del Dipartimento Chirurgie Sperimentali AOSP Sant’Orsola di Bologna, Enrico Vizza, Direttore della Ginecologia Oncologica dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma e il dr Gianluigi Califano, Proctor di chirurgia robotica per il sistema Da Vinci con AB Medica. In studio anche Luciano Scarponi per la Consulta Sociale e Sanitaria.

Condurrà la trasmissione Silvia Pelliccioni, Capo Redattore Centrale della San Marino RTV.

Un tema, quello della robotica, che rappresenta sicuramente il presente ma anche il futuro della chirurgia e che i professionisti dell’Istituto Sicurezza Sociale e i colleghi in collegamento, spiegheranno ai telespettatori.

Sono stati eseguiti fino ad ora interventi che spaziano dalla duodenocefalopancreasectomia, alla chirurgia gastrica e colica per patologia funzionale e maligna, dalla isteroannessiectonomia alla prostatectomia radicale, alla chirurgia renale conservativa.

“Ci teniamo a rassicurare la popolazione sammarinese sulla sicurezza d’utilizzo di questa tecnologia, manifestando entusiasmo e garantendo serio e dedicato impegno professionale. Con l’attività robotica sono aumentate le competenze tecnico chirurgiche degli operatori e questo porta l’Ospedale di San Marino al livello dei migliori Centri Ospedalieri presenti oggi all’estero”, dichiarano i Dottori Giovanni Landolfo e Miriam Farinelli.

Appuntamento quindi alle 21 su San Marino RTV, in onda sul Satellite al canale 520 SKY o sul canale 93 di Tivùsat, oppure sul canale 831 del Digitale terrestre.

Ufficio Stampa, 27 febbraio 2024