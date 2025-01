Un articolo iraniano. Indegno. … di Sergio Pizzolante

Un articolo iraniano. Indegno.

Questa Ilaria Sacchettoni del Corriere ha scritto un pezzo indegno. I giornalisti giudiziari del Corriere sono peggiori di quelli di Repubblica e se la giocano con quelli del Fatto. Un giornalismo che va in soccorso dei prepotenti e dei carcerieri. Come ho scritto ieri, Alemanno è stato condannato per “traffico di influenza”, un reato che non sarebbe dovuto esserci. Pensato da un avvocato, la Severino, nel peggior Governo della storia( Monti), dopo Conte. Come ho scritto, mi alzai in Aula per dirlo, mi autocito ancora: “con questo reato, siamo tutti in stato momentaneo di libertà”. E’ un reato inventato per completare l’opera dell’abolizione dell’immunità parlamentare, per sancire il primato della giurisdizione, del potere giudiziario su quello politico, per la sottomissione delle istituzioni elette. Le cose che dicono esplicitamente oggi i capi di Anm e magistratura democratica quando, addirittura, accusano la Meloni di volere ripristinare il “primato della politica”.

Ma non mi illudo che la Sacchettoni, come tutta la giudiziaria del Corriere capiscano questa cosa. Loro sono parte costituente del potere giudiziario, del primato della giurisdizione. Sono dentro la stessa carriera, lo stesso ordine, nel medesimo disordine antidemocratico, antiparlamentare, antipolitico. Sono i diffusori dell’ordine che si è fatto potere e primato. Non mi illudo e non pretendo.

Ma un minimo di verità e di umanità si. Invece nemmeno quella. Questa Sacchettoni scrive con saccenza e priva di ogni coscienza. Se Alemanno non è stato arrestato prima, durante la retata per “mafia capitale”… “l’ha scampata”, non importa che senza l’accusa infondata, per decisione di altri giudici, magari quella retata non ci sarebbe stata. Non importa, “l’ha scampata”. Non importa che per la gran parte dei reati dei quali è stato accusato si sono sciolti del tutto. Non importa. Anzi, sembra, da quello che scrive,che il reato di corruzione sia stato derubricato a traffico di influenza per magnanimità dei giudici. L’ha scampata di nuovo.

E adesso sembra abbia trasgredito sino a meritare Rebibbia la notte di Capodanno. Non più restrizioni nei lavori socialmente utili magari, non i domiciliari magari, a quattro mesi della fine della pena, per un reato che non dovrebbe esserci e per una condanna ridicola: per aver sollecitato un pagamento dovuto ad una cooperativa sociale di sinistra. L’estremista di destra, come scrive questa signora Sacchettoni, un po’ schifata.

L’inchiesta Mafia Capitale è stata smontata quasi del tutto. Come “mafia”, del tutto. Hanno sputtanato Roma nel mondo quasi per niente.