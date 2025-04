Un contest artistico per il Bim Triathlon di Bellaria

Al via il concorso per creativi: chi disegnerà la t-shirt ufficiale dell’edizione 2025?

Organizzato da Elite Team Italia con il patrocinio del Comune di Bellaria-Igea Marina sta per partire il concorso “T-shirt d’artista Bim Triathlon 2025”, un divertente contest creativo collegato alla quarta edizione del “BIM Triathlon” del prossimo 8 giugno.

L’iniziativa esce dai rituali confini dello sport, ma non del tutto: il Team Elite, infatti, ha tra i suoi valori anche quello di creare momenti di socializzazione e spazi inclusivi all’insegna del divertimento e del benessere.

Il progetto propone un divertente concorso che intende selezionare un artista, street artist o writer per l’ideazione della T-shirt ufficiale del “BIM Triathlon 2025”. Non una banale t-shirt tecnica, ma una vera e propria “opera d’arte” esclusiva riservata agli iscritti della quarta edizione del “Bim Triathlon”.

Possono partecipare tutti gli artisti creativi residenti in Emilia Romagna che abbiano compiuto il 18° anno di età. Per partecipare, il soggetto singolo deve compilare la domanda di partecipazione (del tutto gratuita) creando un disegno originale in cui il tema principale sia lo sport, il triathlon, ma anche la valorizzazione del territorio in cui avviene l’evento (Bellaria Igea Marina). Le candidature dovranno pervenire entro il 31 marzo 2025 e non oltre le ore 23:59 all’indirizzo artistxbimtriathlon@gmail.com (Info https://eliteteamitalia.it/ contest/).

Per la candidatura occorre inviare il disegno ideato per la T Shirt (graditi mockup su maglia bianca), adattamento dello stesso per la realizzazione in grande formato (tenendo conto che la superficie sulla quale si dipingerà misura 6X2m), breve descrizione dell’opera (max 200 battute), copia documento d’identità, portfolio e curriculum artistico aggiornato, modulo d’iscrizione compilato e firmato.

Una commissione, composta da membri dell’associazione e da esperti del settore, valuterà le richieste e comunicherà l’esito a tutti i partecipanti entro il 10 aprile.

L’artista selezionato vincerà un premio in denaro pari a 500€, oltre alla pubblicità e alla comunicazione sui canali dell’evento e agli articoli di promozione sulle principali testate giornalistiche locali (Info sul sito www.eliteteamitalia.it).