Un Emiliano a Bari … di Sergio Pizzolante

Cioè, in Emilia, la Magistratura è la

Cioè, ci sono affinità, diciamo, elettive, diciamo, ma non elettorali.

Cioè, in Emilia, un magistrato amico del Pd, del PCI prima, non diventa segretario del Pd, tantomeno sindaco o Presidente di Regione.

Emiliano non conosce limiti a Bari, gli emiliani in Emilia si.

Uno può passare dal partito alla cooperativa di partito, poi in Comune poi alla Regione poi tornare indietro e fare un altro giro.

Ma da magistrato no. Il magistrato non è mai entrato in questo giro. Contegno!