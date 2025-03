L’Osservatorio sulla criminalità organizzata della Provincia di Rimini, insieme al Comune di Rimini e a Libera Rimini, è tornato in piazza per celebrare il 21 marzo, riaffermando il valore degli spazi pubblici come simbolo di legalità.

Durante la Marcia della Legalità, sono stati letti i nomi delle 1101 vittime innocenti delle mafie.