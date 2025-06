Un giardino Alzheimer in città, il progetto è stato presentato agli ospiti di alcune case residenze per anziani della città di Cesena

Affetti, memorie, scambio. Dopo essere stato avviato nelle scuole dell’infanzia ‘Fiorita’ e ‘Mulini’ e alla primaria ‘Carducci’, il progetto relativo al giardino terapeutico Alzheimer, che fiorirà in un’area dei giardini pubblici della città, lunedì 23 giugno – nel vivo della festa di San Giovanni – è stato condiviso con gli ospiti delle Case residenze per anziani di Cesena, quali: ‘Nuovo Roverella’, ‘Fondazione Don Baronio’, ‘Maria Fantini’ e Istituto ‘S. Caterina Sorelle dei Poveri’. Nel corso della mattinata le Assessore ai Servizi per le persone e le famiglie Carmelina Labruzzo e alla Scuola e ai Servizi educativi dell’infanzia Maria Elena Baredi, insieme a Giorgia Battelli e Liliana Ruffilli di Fondazione Maratona Alzheimer, e ad Angela Schiavoni, coordinatrice del Centro Diurno ‘Don Baronio’, hanno illustrato le fasi attraverso cui si articola questo importante progetto di comunità, soffermandosi sugli obiettivi che si prefigge. Inoltre, sono stati letti alcuni degli elaborati prodotti dalle classi quarte della scuola ‘Carducci’ e messi in mostra i quadri realizzati da alcuni ospiti del ‘Don Baronio’ che, nel corso di un laboratorio di pittura ‘en plein air’, hanno impresso sulla tela i colori del giardino.

Il progetto a cura della Fondazione Maratona Alzheimer, sorgerà sul lato dei giardini affacciato su Corso Garibaldi con lo scopo di promuovere e migliorare la salute delle persone, non solo di coloro a cui è stata diagnosticata una forma di demenza, ma anche ai loro cari, ovvero alle persone che si occupano di tutte le attività di cura e assistenza. Proprio cogliendo questa dimensione comunitaria, che spesso diventa familiare, nell’aprile dello scorso anno, tutte le realtà coinvolte, tra cui l’Amministrazione comunale di Cesena e l’Unione dei Comuni Valle del Savio, hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa programmatico per garantire la fruizione, la valorizzazione e la cura del futuro ‘Giardino Terapeutico Alzheimer’.

A un anno di distanza, esattamente nel mese di maggio, il progetto è stato avviato sul fronte educativo e didattico: nelle scuole dell’infanzia ‘Fiorita’ e ‘Mulini’ e alla primaria ‘Carducci’ hanno preso il via infatti un laboratorio sensoriale ed uno di scrittura creativa, pensato per raccontare alle bambine e ai bambini il valore sociale di questo giardino offrendo ulteriori spunti per esprimere emozioni e immaginazione.

Il Giardino Alzheimer è concepito come uno spazio nel cuore della città e per l’intera comunità: un luogo in cui trovare serenità passeggiare, godere di un momento di riposo nel verde e incontrarsi, favorendo occasioni di relazione tra generazioni, dai nonni ai nipoti. Uno spazio aperto non solo alla terapia, ma all’intera comunità.

Comune di Cesena, 25 giugno 2025