Un montefiorese sul podio nel campionato internazionale dedicato ai migliori baristi. Andrea Nulli si è aggiudicato il secondo posto nell’Espresso Italiano Champion, andato in onda all’Host di Milano; al primo posto si è classificata la coreana Song Hye-Jinposto e al terzo l’italiano Nico Bregolin. La sfida ha avuto inizio sabato 14 ottobre con le semifinali e domenica 15 per le finali. Otto professionisti da diversi Paesi del mondo per realizzare espressi e cappuccini perfetti. Quest’anno, inoltre, la prova ha compreso anche una valutazione dei giudici marketing, con una parte dedicata al racconto dei concorrenti della propria storia e alla proposta del prodotto presentato. Da parte dell’amministrazione comunale montefiorese “i più sentiti complimenti per questo grande risultato”.