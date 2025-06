Un nuovo centenario ad Ospedaletto, gli auguri del Sindaco Ugolini ad Orazio Mazza. Il Sindaco: “ E’ sempre un’emozione condividere traguardi così importanti”

Cento candeline per Orazio Mazza, il secondo di tre fratelli a raggiungere il traguardo del secolo. Assecondare le proprie passioni, dai motori alla cura della propria terra, sono stati i segreti, oltre ai geni, della sua longevità.

Nato il 7 giugno 1925, più giovane della sorella Augusta, cento anni compiuti tre anni fa e scomparsa lo scorso anno, il signor Orazio, vive ad Ospedaletto con la moglie Maria di 87 anni circondato dall’affetto dei suoi familiari. A festeggiarlo con i parenti nel giorno del suo compleanno il sindaco Gianluca Ugolini e il consigliere comunale, Primiano Rosa.

Dopo un’esperienza come muratore, il signor Orazio aprì ad Ospedaletto il Bar Dancing Torino in omaggio alla moglie di origini piemontesi.Presto il locale diventò meta di ballo e divertimento per tantissime persone sulle note di musicisti e cantanti come Lara Saint Paul, Luciano Tajoli e l’orchestra Casadei. Mite di carattere, lo descrivono i figli, ha sempre avuto la passione per la MotoGp e per la Superbike, possiede ancora una MV Agusta acquistata da giovane.

“Siamo orgogliosi di poter partecipare a momenti così importanti – ha detto il sindaco Ugolini – non solo perchè il raggiungimento del centesimo anno di vita è una grande festa di emozioni e ricordi per i nostri concittadini ma anche perché racconti e aneddoti di vita vissuta fanno parte della memoria collettiva di una comunità coesa e orgogliosa della propria storia come Coriano. Tantissimi auguri ad Orazio Mazza, a nome di tutta l’Amministrazione comunale e della cittadinanza”.

