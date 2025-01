Una catena tra due alberi, muore motociclista da cross

L’incidente nel Teramano, vittima un 25enne

Una gita di domenica insieme agli amici, con la moto da cross, una delle sue grandi passioni, si trasforma in tragedia per Damiano Bufo, 25enne originario di Castiglione Messer Raimondo e residente a Pineto, in provincia di Teramo, morto ieri a causa di un incidente stradale: Bufo è finito contro una catena che delimitava una proprietà privata, mentre faceva motocross nelle campagne di Bisenti, sempre nel Teramano.

Il fatto è avvenuto poco dopo le 16, quando il giovane si trovava in località San Nicola di Bisenti al confine con Castiglione.

Stando ad una prima ricostruzione, il 25enne, mentre era in sella alla sua moto con il casco regolarmente indossato, su una strada sterrata, senza rendersene ha urtato con il collo la catena, fissata tra due alberi a sbarrare il sentiero. Immediato l’intervento del 118, arrivato sul posto sia con l’ambulanza di Bisenti sia con l’elisoccorso decollato da Pescara, ma per il ragazzo non c’è stato niente da fare. Troppo gravi le lesioni riportate.

Intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Giulianova (Teramo), che si sono occupati dei primi accertamenti e hanno posto sotto sequestro la moto e la catena. Delle successive indagini si stanno occupando i militari del Nucleo investigativo di Teramo, che seguono, al momento, fronti distinti: individuare chi sia l’effettivo proprietario del terreno, chi abbia apposto la catena sulla strada privata e se ci siano condotte non lecite.

Il giovane sarebbe entrato nel terreno privato da un ingresso laterale e non dalla strada principale. A posizionare la catena per delimitare l’area, dopo ripetuti sconfinamenti e intrusioni, era stato l’anziano proprietario del terreno, morto alcuni mesi fa. I parenti dell’uomo, suoi eredi, si dicono colpiti nel profondo, ma non rilasciano dichiarazioni perché sull’accaduto sono in corso indagini. La procura di Teramo ha aperto un fascicolo, titolare la pm Monia Di Marco; al momento non ci sono indagati e si opera nell’ambito dell’incidente stradale.

Sotto shock la comunità di Bisenti e, ancora di più, quella di Castiglione Messer Raimondo, dove il ragazzo aveva vissuto fino a pochi anni fa, prima di trasferirsi con la famiglia a Pineto. Molto conosciuto in paese, il 25enne era profondamente legato a quei territori e ogni volta che poteva vi faceva ritorno, come ieri. Il sindaco di Castiglione, Vincenzo D’Ercole, in attesa di conoscere la data dei funerali, annuncia che verrà proclamato il lutto cittadino.

