Una nuova primavera per la sostenibilità ambientale “San Marino e Italia: un fronte comune per la transizione ecologica e la tutela ambientale”

Un incontro proficuo e denso di prospettive, quello di giovedì a Roma.

Ha visto protagonisti i Segretari di Stato per il Territorio e l’Ambiente della Repubblica di San Marino, Matteo Ciacci, e per il Lavoro e Transizione Ecologica, Alessandro Bevitori, con il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica della Repubblica Italiana, Gilberto Pichetto Fratin. L’appuntamento, svoltosi nella rinnovata sede del dicastero italiano, ha rappresentato un momento fondamentale per dare concreta attuazione agli intenti espressi nel memorandum d’intesa siglato nel luglio del 2024 e per un costruttivo scambio di vedute sulle priorità in materia di transizione ecologica.



Al centro del colloquio, che ha visto la partecipazione anche dell’Ambasciatrice di San Marino in Italia, Daniela Rotondaro, si sono snodati temi di stringente attualità e di importanza strategica per entrambi i Paesi, quali l’approvvigionamento energetico, la gestione delle risorse idriche e, in particolare, il settore dei rifiuti. Il Ministro Pichetto Fratin ha manifestato una convinta disponibilità a supportare il percorso intrapreso da San Marino, offrendo la piena collaborazione del suo Ministero attraverso competenze tecniche, consulenza specialistica e un fattivo sostegno operativo. Un’apertura significativa è stata espressa anche in relazione a potenziali investimenti nel settore energetico, con un’attenzione specifica alla sicurezza del territorio.



Il Ministro Pichetto Fratin ha sottolineato la profonda integrazione esistente tra le due realtà statuali, affermandocome gli interessi dell’Italia e di San Marino siano intrinsecamente connessi. Ha evidenziato l’impegno congiunto nell’attuazione del memorandum d’intesa, con una visione orientata al futuro e alla crescente domanda energetica del prossimo decennio. Un focus particolare è stato dedicato alle questioni ambientali, con un’analisi approfondita della gestione dei rifiuti, inclusi i RAEE, e alla volontà di armonizzare le rispettive normative per agevolare ogni azione congiunta.

Il Segretario di Stato Matteo Ciacci ha così commentato l’esito dell’incontro: “L’incontro odierno infonde un nuovo dinamismo al percorso di efficientamento energetico e di sviluppo della green economy a San Marino. La centralità attribuita ai temi dell’energia e della gestione dei rifiuti in questo bilaterale testimonia, ancora una volta, la solidità e la positività dei rapporti tra Italia e San Marino anche in materia di politiche ambientali. Siamo convinti che questa collaborazione rafforzata porterà benefici tangibili per la tutela del nostro territorio e per la qualità della vita dei nostri cittadini”.

Anche il Segretario di Stato Alessandro Bevitori, soddisfatto dell’esito dell’incontro, ha dichiarato: “L’appuntamento ha segnato un passo avanti decisivo nel nostro impegno per la transizione ecologica. La sfida del futuro in termini di approvvigionamento energetico e di gestione ottimale delle risorse idriche sono priorità assolute per San Marino, e la sinergia con l’Italia, sancita dalla piena disponibilità del Ministro Pichetto Fratin, rappresenta un valore aggiunto inestimabile per affrontare tali tematiche con rinnovato slancio e competenza”.

Un ulteriore elemento di rilievo emerso durante l’incontro è stata la decisione di istituire un tavolo tecnico congiunto. Uno strumento operativo che avrà l’obiettivo di intensificare ulteriormente la collaborazione tra i due Paesi, facilitando la risoluzione di eventuali problematiche e garantendo una maggiore efficacia nell’attuazione delle politiche ambientali condivise.

L’incontro ha rappresentato dunque un momento di significativa importanza, che consolida un’alleanza strategica tra San Marino e Italia nel cruciale settore della transizione ecologica e della tutela ambientale, aprendo la strada a nuove e concrete iniziative per un futuro più sostenibile.

Segreteria di Stato al Territorio e Ambiente della Repubblica di San Marino

Segreteria di Stato al Lavoro e la Transizione Ecologica della Repubblica di San Marino