Una nuova Risonanza Magnetica all’Ospedale Sol et Salus di Rimini. Inaugurata alla presenza del sindaco Jamil Sadegholvaad e del vescovo Mons. Nicolò Anselmi.

Rimini. Questa mattina all’Ospedale Privato Accreditato Sol et Salus è stata inaugurata la nuova Risonanza Magnetica Philips MR 5300, fra le prime in Emilia-Romagna per caratteristiche tecnologiche e performance diagnostiche, la cui installazione è stata curata internamente dall’ingegnere biomedico Paolo Prati. Al momento inaugurale, alla presenza del presidente dell’ospedale Matteo Vaccari, del Direttore Sanitario dott. Massimo Montesi, del dott. Stefano Forlani responsabile dell’U.O Radiologia e di altri medici, operatori del reparto, del Vice Presidente, dott.ssa Irena Cecchi e di consiglieri di amministrazione, sono intervenuti il primo cittadino, Jamil Sadegholvaad e il Vescovo Mons. Nicolò Anselmi.

Il presidente Vaccari sottolinea l’importanza degli investimenti sulla tecnologia ma anche sulla formazione del personale e sulla ricerca scientifica ricordando, con grande soddisfazione, che Sol et Salus si è aggiudicata il primo premio per il miglior lavoro di ricerca presentato al recente congresso nazionale SIAMOC (Società Italiana Analisi del Movimento in Clinica) tenutosi a Roma il 7 ottobre scorso. Lo studio ha riguardato l’uso di un indicatore riassuntivo derivato dalla gait analysis, con valori tra 0 e 100, per valutare gli effetti della chirurgia funzionale sul cammino di bambini con Paralisi Cerebrale Infantile.

Continua il dott. Forlani illustrando le caratteristiche della Risonanza Magnetica Philips MR 5300: lo scanner per RM 1.5T è dotato dell’esclusivo magnete BlueSeal di Philips e incorpora tecnologie basate sull’intelligenza artificiale in grado di automatizzare le attività cliniche e operative più complesse aumentando la produttività per soddisfare la crescente richiesta di imaging diagnostico. In questo modo l’attenzione è rivolta a ciò che conta di più: ovvero i pazienti.

Ancora una volta l’Ospedale Privato Accreditato Sol et Salus S.p.A. si mostra attento all’evoluzione tecnologica con un importante investimento volto ad offrire un servizio diagnostico d’eccellenza.

La Risonanza Magnetica Philips MR5300 è una tecnologia di nuova concezione, con un tunnel molto ampio rispetto alle canoniche apparecchiature, che rende confortevole l’esame anche ai pazienti sofferenti di claustrofobia. Oltre agli esami standard, eseguiti ad altissima risoluzione grazie alle caratteristiche intrinseche dei gradienti, la nuova apparecchiatura è dotata di software per le tecniche più avanzate in neuroradiologia e per lo studio articolare e dell’addome.

Con il suo nuovo e rivoluzionario magnete BlueSeal a tenuta ermetica con ridottissimo quantitativo di elio, oltre a essere ecosostenibile rispetto alla tradizionale, permette di svolgere operatività di imaging RM più produttive.

MR5300 fornisce immagini di qualità eccellente anche con pazienti tecnicamente difficili ed esegue esami RM a una velocità fino al 50% più elevata con accelerazioni Compressed SENSE per tutte le regioni anatomiche, in scansioni sia 2D che 3D.

Il centro offre, inoltre, l’immersione in un’esperienza visiva in un ambiente rilassante al fine di tranquillizzare il paziente e guidarlo durante l’esecuzione dell’esame RM. Le immagini della sala sono state allestite con una gigantografia di una delle più emozionanti visuali di Rimini, la vista sul ponte di Tiberio e sulla città.

Comunicato stampa