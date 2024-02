Una ‘veglia di preghiera’ per i Ferragnez, è boom di adesioni sui social

L’idea ironica nata su Facebook ‘per salvare il matrimonio’ della coppia

Un’ironica ‘veglia di preghiera’ di 48 ore per salvare il matrimonio in crisi dei loro beniamini, Chiara Ferragni e Fedez. Un’idea scherzosa, una boutade nata su Facebook dall’utente Giggi Ilpescatoreabusivo Scacabarozzi che però, non è uno scherzo, ha raggiunto in pochi giorni la bellezza di quasi 70mila persone. Utenti che, per gioco o sul serio, hanno aderito all’iniziativa: nei confronti dell’evento lanciato dalla mezzanotte di sabato 24 febbraio alla mezzanotte di oggi, lunedì 26 febbraio, oltre 50mila hanno cliccato il tasto ‘mi interessa’, e in 15mila hanno espresso la volontà di partecipare.