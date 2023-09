Un’azienda di Rimini tra le nomination de Le Fonti Awards. Si tratta dell’azienda cosmetica Demetra che ha ricevuto la “menzione” nel settore “Cosmetico sostenibile e qualità”

C’è anche un’azienda di Rimini tra le nomination de Le Fonti Awards, uno dei premi internazionali più prestigiosi nel settore del business. Si tratta dell’azienda cosmetica Demetra che ha ricevuto la “menzione” nel settore “Cosmetico sostenibile e qualità”.

Il marchio romagnolo – che in pochi anni si è affermato come uno dei principali produttori italiani di cosmetici con bava di lumaca – è stato selezionato come Finalista della XIV edizione del celebre concorso che, ogni anno, si svolge nel prestigioso Palazzo Mezzanotte sede della Borsa Italiana di Milano e che rappresenta uno dei più importanti premi in Italia per il settore economico, finanziario e legale.

Le Fonti Awards è, infatti, secondo l’autorevole Financial Times, la 7ª media company in Europa per crescita e il 1° media per economia in Italia.

L’iniziativa, che decreterà il vincitore dell’edizione 2023, si svolgerà nella sera del 19 ottobre presso Borsa Italiana a Milano. La consegna degli awards avverrà di fronte alla consueta platea di CEO e top executives delle imprese di settore.

L’azienda cosmetica Demetra Rimini, che prende vita dall’allevamento elicicolo

creato un paio d’anni fa sulle colline riminesi da Daniele Bartocci, si è distinta, sin dalla sua nascita, per la sua policy eco-sostenibile e la sua filosofia chemical-free.

All’interno dell’allevamento riminese, infatti, viene applicato un metodo no-stress e cruelty-free studiato per il benessere della lumaca che viene alimentata a cicli regolari con ortaggi stagionali biologici coltivati direttamente nel suo habitat senza l’utilizzo di agenti chimici né pesticidi.

Non a caso, anche grazie alla salubrità dell’acqua e del terreno utilizzati nell’allevamento Demetra Rimini, gli esami effettuati nel laboratorio ISMAC di Gatteo hanno evidenziato l’assenza di contaminazioni batteriologiche in tutti i molluschi presenti in allevamento.

“Essere tra le aziende finaliste de Le Fonti Awards – spiega Daniele Bartocci – è una grande soddisfazione e anche il riconoscimento della nostra politica aziendale. Demetra è la risposta alle esigenze di consumatori sempre più consapevoli e attenti sia alla qualità che al valore di ciò che acquistano, inclusa la sostenibilità ambientale. E se un ente così prestigioso come Le Fonti Awards si è accorto dei nostri sforzi, vuol dire che siamo sulla strada giusta”.