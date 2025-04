Under 12: la Folgore 1 bissa il successo invernale ed è ancora campione di San Marino

Sabato 26 aprile, al San Marino Stadium, Folgore 1 e Cosmos 1 si sono affrontate nella finale primaverile del Campionato Sammarinese Under 12. Vero e proprio déjà-vu per le due formazioni battenti bandiera Serravalle Football Academy, affrontatesi anche a dicembre nella prima delle due sfide stagionali con titolo in palio. Come allora, è stata la Folgore 1 ad imporsi – confermando il miglior rendimento nella stagione regolare anche al cospetto del Cosmos 1, seconda della graduatoria.

Matura un successo complessivamente meritato per i ragazzi di Zuccolalà che vestivano un completo bianco. Dopo un’iniziale fase di spiccato equilibrio, in cui è stato il Cosmos 1 a crearsi le migliori opportunità con Randazzo – vicino alla rete in due circostanze –, Ceccoli sblocca l’incontro. Scatto bruciante e destro sul primo palo da breve distanza che non lascia scampo a Gabriele Mazza. Giornata da ricordare per il numero otto della Folgore 1, capace di mettere insieme tre reti in meno di altrettanti minuti: il bis matura con una bordata da fuori area, terminata all’incrocio, mentre la tripletta prende corpo dopo una bella virata sul destro, completata da una stoccata che ha preso in contro tempo il portiere.

Per il Cosmos 1 non c’è alternativa a vincere le restanti due frazioni per laurearsi campione, ma è proprio nella porzione centrale che la Folgore 1 si conferma migliore. Dopo un bel riflesso di Mazza sulla sventola di capitan Achilli Bologna, sale in cattedra De Luigi. Abile a sprintare su invito di Muccioli, mantiene il sangue freddo per siglare l’1-0 con il mancino. Sarà l’unico gol del secondo tempo, specie per merito dei portieri: Mazza deve disimpegnarsi su Parmeggiani e Muccioli, mentre Menicucci è sollecitato dalla distanza da Lombardi. Nelle stesse modalità torna a provarci Achilli Bologna, ma Mazza salva la porta.

Con il successo ormai in tasca, la Folgore 1 gioca sulle ali dell’entusiasmo la terza e ultima frazione di gioco, sfiorando il vantaggio in apertura con Parmeggiani. Ad aprire le marcature, tuttavia, è il Cosmos 1 con Randazzo. L’attaccante sfrutta una gestione imperfetta del possesso di Menicucci che – scippato della sfera da Muccioli – non può intervenire per evitare la rete a porta vuota degli avversari. La Folgore 1 reagisce però alla grande, trovando il punto dell’1-1 con la bella giocata di De Luigi. Già vicino alla rete in precedenza, si libera in agilità di un avversario per colpire con un gran tiro all’incrocio. Il punto esclamativo sul pomeriggio dei ragazzi di Zuccalalà è a cura di Parmeggiani, bravo a capitalizzare un’insistita e arrembante iniziativa collettiva con un perentorio destro da fuori area. Nel mezzo, un rigore conquistato da De Luigi e calciato da Moroni: nella circostanza è strepitoso Mazza nell’intuire il lato scelto dall’avversario e neutralizzarne il penalty.

Prima delle premiazioni di Folgore 1 e Cosmos 1, perfezionate dai consiglieri federali Nanni e Manzaroli, il Segretario Generale Zafferani ha premiato la San Marino Academy: la formazione femminile iscritta al Campionato Sammarinese Under 12 ha ricevuto il premio fair play che – a livello individuale – è finito tra le mani di Nathan Taddei della Serenissima. Quale antipasto della finalissima, sono state confermate le sfide triangolari che hanno coinvolto tutte le altre squadre partecipanti al torneo, catalizzando l’attenzione di tantissime famiglie e amici dei protagonisti in campo, che hanno potuto vivere un esaltante pomeriggio al San Marino Stadium, in una cornice fantastica.

Campionato Sammarinese U12, Finale primaverile 2024-25 | Folgore 1 – Cosmos 1 6-1 (3-0, 1-0, 2-1)

FOLGORE 1

Menicucci, Achilli Bologna, Hirsch, Moroni, Bonfé, Maddalena, Parmeggiani, Ceccoli, Muccioli, De Luigi, Berti

Allenatore: Vincenzo Zuccalalà

COSMOS 1

Mazza, Covi, Cavalli, Gnola, Orsi, Scarpellini, Randazzo, Gasperoni, Rotunno, Lombardi, L. Ugolini, A. Ugolini

Allenatore: Massimo Vagnetti

Arbitro: Mattia Mazza

Assistenti: Sean Berardinelli, Giuseppe Covi

Quarto ufficiale: Elisa Cecchetti

Marcatori: 15’, 17’ e 18’ Ceccoli, 27’, 49’ De Luigi, 40’ Randazzo, 53’ Parmeggiani

Note: al 50’ Mazza neutralizza un rigore

FSGC | Ufficio Stampa