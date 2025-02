Under 17: il Galles chiude terzo superando San Marino 6-0

Il Galles centra il terzo posto nel Gruppo 9 del Round 1 di Qualificazione agli Europei Under 17 dell’anno prossimo. A prendersi la testa è l’Italia, che nello scontro diretto di Montecchio con la Norvegia si impone 7-0. Entrambe parteciperanno alla Lega A del Round 2, mentre San Marino e Galles giocheranno nella Lega B entro la fine di giugno 2025.

La squadra di Hatswell propone un piano gara, almeno inizialmente, volto al possesso palla ragionato per liberare gli uno-contro-uno in corsia di Rhodes e Pita. Da un’iniziativa di quest’ultimo la prima occasione, con la zuccata sottomisura di Bradbury che spedisce a lato. I Biancazzurrini si difendono ordinatamente, proponendosi in avanti con gli inserimenti di Bucchi e Arlotti. In mezzo al campo Pennacchini è autore di una partita straordinaria, non soffrendo più di tanto il confronto fisico e tecnico con i quotati avversari in quota Arsenal, Manchester United o Everton – per citare alcuni dei club di provenienza dei giovani gallesi.

A sbloccare l’incontro è un’iniziativa di Rhodes, imprendibile quando può puntare l’uomo. Filtrato in area, vede il suo primo cross intercettato da Stefani, ma sul proseguo dell’azione la sfera torna a ballare in area e – complice un’uscita imperfetta di Cenci – Grainger deve solo appoggiare in rete. Un minuto appena e l’attaccante dello Sheffield Wednesday raddoppia, stavolta calciando di prima sull’imbucata di Pita.

Nella ripresa i britannici rivoluzionano assetto difensivo e corsia di destra, ma il terzo acuto matura dall’ennesima giocata di Rhodes sul versante opposto. Spezzato un raddoppio e saltato in allungo un ulteriore avversario, guadagna il fondo per servire a rimorchio il solito Grainger che fa tripletta prima di lasciare il campo. Poco dopo il Galles allunga con il diagonale di Allmark, armato da Neil, mentre Newmann deve aspettare l’80’ per trovare spazio nel tabellino. Dove si iscrive anche Dewsbury quattro minuti più tardi, con un diagonale che trafigge Censi. Prima del termine, una conclusione velleitaria di Molinari e una bella ripartenza che schiude al diagonale mancino di Canarezza – scoccato da dentro l’area di rigore. Per i ragazzi di Bonesso una prestazione complessivamente positiva, a dispetto del duro risultato.

Euro U17, 2025 – Qualifying Round 1 | San Marino – Galles 0-6

SAN MARINO [3-5-2]

Censi; Sammaritani (69’ Guidi), Stefani, Zavoli; Tamagnini, Pennacchini, Meloni, Bucchi (46’ Canarezza), Terni (46’ Terni); Arlotti (65’ Molinari), Grandoni (58’ Grandoni)

A disposizione: Conti, Montali, De Biagi

Allenatore: Alessandro Loris Bonesso

GALLES [3-5-2]

Meredith; Bloniarczyk (46’ Kendrick), Reynolds (46’ Street), Heywood; Pita (46’ Newman), Marciniak, Gardner, Allmark, Rhodes; Grainger (60’ Neil), Bradbury (46’ Dewsbury)

A disposizione: Abbotson, Robinson, Williams, Cissé

Allenatore: Wayne Hatswel

Arbitro: Ladislav Skikszay (CZE)

Assistenti: Michal Volf (CZE) e Valentyn Kutsev (UKR)

Quarto ufficiale: Dmytro Panchyshyn (UKR)

Marcatori: 25’, 27’ e 50’ Grainger, 62’ Allmark, 80’ Newman, 84’ Dewsbury

Ammoniti: Terni, Allmark, Neil, Canarezza

FSGC | Ufficio Stampa