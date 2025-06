Under 21, Malta vince all’uscita dal cooling break: a Dogana termina 0-1

Si gioca a Dogana la prima di due amichevoli consecutive tra Nazionali Under 21 di San Marino e Malta. Dopo un primo quarto d’ora molto tattico, sono gli ospiti a farsi pericolosi in tre circostanze consecutive: Borasco è fenomenale nel prolungare in corner la punizione dal vertice di Pitts, avviando una serie di interventi su sviluppi da corner. Prima Pitts, poi Grech esaltano i riflessi dell’estremo difensore sammarinese, che mantiene inviolata la propria porta. I Biancazzurrini provano a farsi vedere soprattutto a sinistra con Marco Gasperoni e Bugli, oppure appoggiandosi su Capicchioni – chiamato a una partita di lotta e sponde tra i due aggressivi centrali maltesi. Prima del cooling break di metà frazione, disposto da Andruccioli per il gran caldo di Dogana, si segnala un cross di Brooklyn Borg da destra che si accomoda sul palo prima uscire. Borasco ne controllava serenamente la traiettoria. Il primo vero tentativo sammarinese si segnala al 27’, quando Zavoli sbuca sul secondo palo per inzuccare senza fortuna di testa da corner. Malta torna a spingere alla mezz’ora, ma Zafferani fa buona guardia a centro area. Le migliori occasioni maturano in chiusura: Bridgman sbuca alle spalle di Riggioni ma angola troppo il suo tocco morbido davanti a Borasco, determinante in pieno recupero per neutralizzare il diagonale di Pitts – smarcato da un’imbucata centrale. In mezzo, Marco Gasperoni si guadagna un piazzato dai venti metri dopo la bella verticalizzazione del gemello Simone. Trasformazione affidata a Capicchioni che aggira la barriera ma incoccia sulla traversa. Le formazioni guadagnano così l’intervallo a reti inviolate.

Nella ripresa è San Marino ad approcciare meglio, con il diagonale di Capicchioni – scattato in posizione regolare – che chiama Sacco all’intervento. Di lì a poco Cervellini recupera un gran pallone sulla trequarti innescando Marco Gasperoni in area per vie centrali, ma il capitano viene rimontato sul più bello. Un difetto di comunicazione fa correre un brivido lungo la schiena dei Biancazzurrini al 54’, mentre subito dopo il cooling break di metà secondo tempo il timore diventa problema. Alla ripresa delle operazioni, Malta recapita un piazzato sul secondo palo dove Scicluna – effettivamente in campo da una manciata di secondi – schiaccia di testa da breve distanza. L’ultima porzione di gara vive di strappi, con San Marino a provarci con i subentrati Protti e Guerra, ma Sacco non deve compiere interventi rilevanti. Così Borasco, che può accompagnare sul fondo le iniziative di Barbara e Xerri. Nell’assalto finale, i Biancazzurrini non trovano la stoccata risolutiva sugli sviluppi di due corner in serie – con Zafferani sempre a un passo dall’impatto vincente. La prima amichevole premia di misura Malta, sabato ad Acquaviva – sempre con fischio d’inizio alle 18:00 e in diretta su Titani.tv – la rivincita.

Under 21, Amichevoli internazionali | San Marino-Malta 0-1

SAN MARINO (5-3-2)

Borasco; S. Gasperoni (61’ Mularoni), Riggioni, Zafferani, Zavoli (61’ Della Balda), Bugli (82’ F. Ciacci); M. Casadei, Cervellini (61’ Guerra), Chiaruzzi (75’ Tamagnini); M. Gasperoni (82’ Molinari), Capicchioni (75’ Protti)

A disposizione: J. Casadei, Domeniconi, Riccardi, Renzi, M. Ciacci

Allenatore: Matteo Cecchetti

MALTA (4-2-3-1)

Sacco; Cross (71’ Xerri), Micallef (71’ Scicluna), Ellul, Hili (57’ Barbara); Grech (87’ De Flavia), A. Borg (87’ Letherby); Bridgman (71’ Amin), B. Borg (57’ Gunner), Pitts; Agius (71’ Chukunyere)

A disposizione: Camilleri, Ging, Viviani, Sargent

Allenatore: Davide Mazzotta

Arbitro: Mattia Andruccioli

Assistenti: Laura Cordani ed Alfonso Gallo

Quarto ufficiale: Tommaso Balzano

Marcatori: 72’ Scicluna

Ammoniti: Zavoli, Della Balda, Gunner

FSGC | Ufficio Stampa