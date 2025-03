Un’edizione da record del Wein Tour Cattolica. Un inno alla Romagna con Mirko Casadei 

Cattolica 20 maggio 2024. Un’edizione da record del Wein Tour “va in cantina” con piena soddisfazione dei promotori e del pubblico. Migliaia di winelover nella tre giorni dedicata ai migliori vini hanno potuto degustare il meglio della produzione di ben 63 cantine provenienti da tutta l’Emilia Romagna (il doppio della scorsa edizione). L’evento che si è tenuto nel fine settimana appena concluso ha trovato nell’Arena del Wein Tour, al centro di viale Bovio, il suo punto focale con un programma continuo di masterclass con relatori d’eccezione, approfondimenti degli chef e lo spettacolo di ieri dedicato ai 70 anni di Romagna Mia. Il palco ha ospitato lo show condotto da Andrea Barbi che per un’ora e mezzo ha fatto divertire e cantare il pubblico con la musica di Mirko Casadei, accompagnato da Marco Ligabue, fratello di Luciano, e le incursioni del sommelier Luca Gardini.

“Lo spettacolo Romagna mia… un canto diVino lungo 70 anni è stato un fantastico inno alla nostra regione – commenta la direttrice artistica del Wein Tour, Veronica Pontis -, siamo orgogliosi di aver ospitato Casadei, Ligabue, Gardini e Barbi, ambasciatori ufficiali dei prodotti DOP e IGP dell’Emilia-Romagna, con i loro racconti sul territorio. Un salto di qualità che ha confermato il Wein Tour come festa che unisce nella cultura del vino, permettendoci di raggiungere appieno il nostro obiettivo iniziale. È stato emozionante vedere tutto il pubblico cantare Romagna Sangiovese, il Wein Tour ci ha ricordato che siamo un popolo unito nella storia della musica e del vino”. E non solo. “L’evento ha fatto innamorare anche i non appassionati – prosegue Pontis -, grazie ai seminari quest’anno ospitati all’aperto nell’Arena del Wein Tour, con gli interventi dei relatori in filodiffusione lungo il viale, anche i non iscritti hanno potuto ascoltare il racconto di tutto il mondo che sta dietro ad ogni vino. Non possiamo che essere contenti, ringraziamo l’Amministrazione comunale per aver collaborato in maniera presente, e stiamo già lavorando all’edizione del 2025”.

“Il Wein Tour 2024 – sottolineano la sindaca Franca Foronchi e il vicesindaco e Assessore al turismo Alessandro Belluzzi – è stata un’edizione di grande successo e questo è il risultato di uno scatto di qualità impresso all’evento, frutto di un lavoro costruito nel tempo tra operatori privati e Amministrazione comunale Il connubio tra le due anime è la formula vincente. La dimostrazione è stata che la scelta di investire sull’eccellenza dei prodotti enogastronomici del territorio e sulla musica legata all’intrattenimento, il tutto posizionato nel cuore del centro commerciale naturale della città, ha ottenuto il risultato che volevamo. I nostri ringraziamenti a tutti coloro che hanno lavorato per questa iniziativa proposta dal comitato dei commercianti “Cuore di Cattolica”. Un’iniziativa a cui noi, come Amministrazione, abbiamo dato tutto il sostegno possibile. Alla prossima edizione”.