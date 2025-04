Unesco International Jazz Day a San Marino

Promosso dall’Istituto Musicale Sammarinese

Con il Patrocinio della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura

in collaborazione con gli Istituti Culturali, il Consorzio Vini Tipici San Marino e Rimini Jazz Club

SAN MARINO CELEBRA IL JAZZ: DIALOGO, IMPROVVISAZIONE, LIBERTÀ

Anche San Marino si unisce alla celebrazione mondiale dell’International Jazz Day UNESCO, un’iniziativa lanciata nel 2011 dall’UNESCO e dall’Herbie Hancock Institute of Jazz per riconoscere il jazz come linguaggio universale di libertà, uguaglianza e pace.

Dal 26 aprile al 7 maggio, l’Istituto Musicale Sammarinese promuove un ricco programma di eventi gratuiti, rivolti non solo agli appassionati ma a tutta la cittadinanza, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico — in particolare i più giovani — a una forma d’arte che ha saputo attraversare culture, confini e generazioni.

CHE COS’È IL JAZZ DAY UNESCO

Il jazz è nato nei primi del ’900 dall’incontro tra le culture africane ed europee e si è evoluto come linguaggio globale capace di unire le persone, superando ogni barriera etnica, sociale o geografica. Il 30 aprile e nei giorni limitrofi di ogni anno, si celebra in tutto il mondo l’International Jazz Day, e anche San Marino farà sentire la sua voce.

“Il jazz è libertà, ascolto, improvvisazione. È l’arte dell’incontro. Ed è per questo che va vissuto e condiviso.”



Di fatto, con la delibera dello scorso 4 aprile, Il Congresso di Stato riconosce la “giornata internazionale del jazz” ogni anno, dando mandato all’Istituto Musicale Sammarinese di organizzare le celebrazioni.

PROGRAMMA UFFICIALE

? Sabato 26 aprile – Workshop + DJ Set presso Auditorium IMS

Laboratorio di musica d’insieme con Simone La Maida

?Workshop tenuto da Simone La Maida. Il laboratorio introdurrà i concetti base del linguaggio jazzistico e dell’improvvisazione attraverso l’esecuzione di un repertorio costruito ad hoc dal Maestro per il laboratorio.

Importanza culturale:

L’attività avvicina i giovani musicisti al mondo del jazz, fornendo strumenti espressivi nuovi e stimolanti e conoscenze generali sul linguaggio jazz. È un momento formativo che sviluppa creatività, ascolto reciproco e spontaneità.

Cena informale e DJ Set Jazz

? London Pub – dalle ore 20

Per diffondere il jazz “laddove non te lo aspetti”: musica jazz e relative contaminazioni, per un sabato sera diverso.

? Lunedì 28 aprile ore 21 – Listening Bar

“Esperienza d’ascolto audiofila”

? Auditorium IMS

Un viaggio nell’ascolto collettivo e silenzioso di un disco iconico della storia del jazz, introdotto dalla sassofonista e compositrice Giulia Barba.

? In accompagnamento: degustazione di vini locali.

Una vera esperienza di ascolto consapevole, ispirata ai “listening bars” di Tokyo e New York. Un modo per condividere un’esperienza privata.

? Martedì 29 aprile ore 19/22 – MAIN EVENT

Jam Session tra professionisti e giovani allievi

? Consorzio Vini Tipici di San Marino

Una jam session con trio resident e ospiti d’eccezione. Un momento di libertà espressiva, improvvisazione e incontro intergenerazionale nel segno più puro della cultura jazz. Parteciperanno ospiti del calibro di Antonagelo Giudice (sax), Alessandro Scala (sax), Michele Samory (tromba), Federico Tassani (trombone). Resident Band composta da Simone Migani – pianoforte, Mauro Mussoni – contrabbasso e Manuel Giovannetti – batteria.



? Mercoledì 7 maggio ore 20.30 – Lezione aperta

Lezione pubblica del Corso di Canto Jazz IMS

? Istituto Musicale Sammarinese

Un’occasione unica per assistere a un vero momento didattico, in cui sarà possibile osservare da vicino il lavoro tecnico, interpretativo e improvvisativo degli allievi e dei docenti dell’Istituto.

Tutti gli eventi sono GRATUITI.

Invitiamo la cittadinanza, le famiglie, gli studenti e tutti gli appassionati a partecipare numerosi a questa grande festa della musica.

Il jazz è di tutti. Il jazz è per tutti. Il jazz è ora.

Per ulteriori informazioni: ?info@sarajaneghiotti.com

?Istituto Musicale Sammarinese

? Sito ufficiale UNESCO Jazz Day: www.jazzday.com