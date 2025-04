Unione Interparlamentare, Andrea Ugolini: “La giustizia sociale non è un’utopia: è un dovere morale, oggi più che mai”

Mi trovo a Tashkent, in rappresentanza della Repubblica di San Marino, per partecipare alla 150ª Assemblea dell’Unione Interparlamentare. In questi giorni di lavori intensi, tra parole, documenti e confronti, sento con forza la responsabilità di dare voce non solo al mio Paese, ma a una visione di mondo in cui lo sviluppo non sia mai disgiunto dalla giustizia sociale.

Non parlo da tecnico, ma da cittadino e da uomo delle istituzioni. Credo profondamente che il vero progresso si misuri nella capacità di uno Stato di prendersi cura della dignità di ogni persona. In questo senso, San Marino ha fatto delle sue scelte sociali una dichiarazione di valori. Dal 1955, con la nascita dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, abbiamo scelto di mettere la salute, l’educazione, il lavoro e l’inclusione al centro del nostro agire pubblico. Abbiamo costruito un sistema di welfare universale, gratuito, che non fa distinzioni tra forti e deboli.

Ricordo le parole di Giuseppe Toniolo, che spesso tornano a bussare nei momenti cruciali: “La società non si salva senza la giustizia, ma la giustizia da sola non basta: occorre la carità sociale.”

È questo, credo, il compito della politica oggi: ritrovare l’anima. E farlo attraverso azioni concrete, che restituiscano alle persone la speranza e la certezza che nessuno verrà lasciato indietro.

Nel mio intervento, ho voluto lanciare un appello alla comunità internazionale: torniamo a costruire insieme un nuovo contratto sociale. Un patto che si fondi su tre pilastri: protezione universale, partecipazione inclusiva, economia etica. Basta con gli sviluppi che arricchiscono pochi e impoveriscono molti. L’economia deve tornare a essere al servizio dell’uomo, non il contrario.

San Marino, piccola ma antica Repubblica, continuerà a fare la sua parte. Con la sua voce pacata, ma ferma. Con la forza mite di chi crede nella pace, nella libertà, nella solidarietà tra i popoli.

E in questo mio piccolo contributo, desidero portare anche un pensiero di speranza. Come diceva Martin Luther King, “L’ingiustizia in qualsiasi luogo è una minaccia alla giustizia ovunque.”

Che le parole pronunciate in questa Assemblea non restino sospese nell’aria, ma trovino gambe, mani e cuore nei parlamenti del mondo.

Comuicato stampa – Andrea Ugolini, Capo Delegazione UIP – San Marino