Unione Valconca: dalla Giunta via libera a nuove funzioni per l’Unione e RSA da 60 posti nell’area collinare

Rafforzare la regia dell’Unione, migliorare i servizi, costruire nuove strutture per il welfare territoriale. Sono questi alcuni dei temi chiave emersi durante la seduta della Giunta dell’Unione Valconca, riunitasi lunedì 12 maggio presso la sede del Comune di Morciano di Romagna.

All’incontro hanno partecipato i rappresentanti di sette dei nove Comuni membri dell’Unione – assenti giustificati i delegati di San Clemente e Montescudo-Monte Colombo – che hanno ribadito la volontà di proseguire il percorso di consolidamento dell’ente sovracomunale. Tra le azioni concrete, l’ampliamento già nel corso del 2025 delle funzioni gestite direttamente dall’Unione: in particolare, si procederà con l’internalizzazione delle deleghe su Gestione del Personale e Tributi, un passaggio che necessita dell’approvazione di almeno sette amministrazioni su nove.

Un primo confronto tecnico per la stesura delle convenzioni è già in calendario per venerdì prossimo. L’obiettivo dichiarato è quello di dotare l’Unione di un assetto più solido e strategico, in grado di progettare, accedere a finanziamenti pubblici e migliorare la qualità dei servizi erogati.

Una nuova RSA per l’area collinare

Tra i temi centrali della seduta, la realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale da 60 posti letto, pensata per l’area collinare dell’Unione. La proposta, accolta favorevolmente da tutti i presenti, punta a garantire una distribuzione più equilibrata dei servizi socio-sanitari e a rispondere ai bisogni delle comunità dell’entroterra. Il progetto rientra nella programmazione del fabbisogno sociosanitario del Distretto di Riccione e si configura come presidio fondamentale per famiglie e anziani, assicurando assistenza qualificata vicino al proprio contesto di vita.

Sicurezza, mobilità e turismo

Oltre ai temi legati al personale e al welfare, la Giunta ha discusso l’avvio di un centro sovracomunale di Protezione Civile, destinato a potenziare la risposta coordinata in caso di emergenze, e l’acquisto di due nuovi mezzi per il Corpo di Polizia locale. Entrambe le misure vanno nella direzione di migliorare sicurezza e operatività su scala territoriale.

Infine, è stato rinnovato il protocollo d’intesa con i Comuni di San Giovanni in Marignano e Cattolica per il progetto “Valle delle Vacanze”, con l’obiettivo di promuovere in chiave integrata il patrimonio turistico e culturale dell’intera area della Valconca.

L’Unione conferma così la propria strategia di sviluppo locale basata su sinergie istituzionali, rafforzamento dei servizi e una visione condivisa del territorio.