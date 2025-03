UNITED RICCIONE-CAMPOBASSO 1-1 (vedi anche formazioni, tabellino e classifica)

In una sfida vibrante il Campobasso ha affrontato lo United Riccione che soffriva l’assenza di Syku ma vantava l’innesto del nuovo acquisto Diambo. La squadra ospite ha preso subito il controllo del gioco e al 22′ ha trovato il gol del vantaggio grazie a Di Nardo, su un assist di Coquin. Nonostante un inizio incerto, lo United Riccione ha reagito e raggiunto il pareggio al 33′ con Maio, su assist di Tonelli.

Nella ripresa, lo United Riccione ha mostrato maggior vigore, con Maio che ha avuto diverse occasioni per segnare, ma senza concretizzare. C’è stata una fase di proteste da parte dello United Riccione per un presunto fallo di mano in area di Gonzalez. La squadra ha poi rischiato in un paio di occasioni, esponendosi troppo in avanti e concedendo spazi per le ripartenze avversarie, ma la difesa ha retto bene.

Il match si è concluso in modo frenetico e teso, culminando con un tuffo di Pellacani che ha colpito il palo in una mischia nell’area piccola, lasciando il risultato in bilico fino all’ultimo momento.