UNITED RICCIONE – L’AQUILA 0-1

Nell’ultima giornata del girone d’andata, L’Aquila ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro la United Riccione, grazie a un gol su rigore di Banegas al 27′. La partita, disputatasi su un terreno di gioco che ha influenzato notevolmente lo svolgimento del match, ha visto L’Aquila imporsi con una strategia difensiva efficace.

L’allenatore della United Riccione, Riolfo, ha schierato una formazione 3-4-3, con Rossi in porta e una linea difensiva composta da Ramires, Ndoj e Colistra. La squadra ha cercato di imporre il proprio gioco, ma ha trovato difficoltà a causa delle condizioni del campo.

Dall’altra parte, L’Aquila, allenata da Cappellacci, ha risposto con una formazione 4-3-3, puntando su una solida difesa e sfruttando le opportunità in attacco. Il gol decisivo è arrivato su rigore, assegnato per un fallo di Diambo su Persiani.

Nel corso della partita, entrambe le squadre hanno creato occasioni, con la United Riccione che ha cercato il pareggio fino agli ultimi minuti. Tuttavia, la reattività del portiere Michielin e una solida prestazione difensiva da parte di L’Aquila hanno impedito ai padroni di casa di trovare la via del gol.

Il risultato lascia L’Aquila in una posizione favorevole in classifica, mentre la United Riccione dovrà cercare di riscattarsi nelle prossime partite per migliorare la propria posizione.