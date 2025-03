Uno dei terremoti più potenti mai registrati poche ore fa ha scosso il Sud-Est asiatico, crolli e panico fino a Bangkok:

Stamattina, 28 marzo 2025, alle 14:20 ora locale (07:50 italiane), un violento terremoto di magnitudo 7.7 ha colpito la regione di Sagaing, nel Myanmar centrale. L’epicentro è stato localizzato a circa 16 km a nord-ovest di Sagaing, a una profondità di 10 km, secondo l’Istituto Geosismico Statunitense (USGS).

Danni significativi in Myanmar

La scossa principale ha causato il crollo di numerosi edifici nella città di Mandalay, la seconda più grande del paese. Immagini condivise sui social media mostrano macerie e strutture danneggiate, tra cui il crollo di un ponte di 90 anni e danni all’antico palazzo reale. Le autorità locali sono impegnate nelle operazioni di soccorso e nella valutazione dei danni, ma al momento non sono stati forniti dettagli sul numero di vittime o feriti.

Scosse avvertite in Thailandia e crollo a Bangkok

Il terremoto è stato percepito distintamente anche in Thailandia, dove ha scatenato scene di panico nella capitale Bangkok, situata a circa 1.000 km dall’epicentro. Centinaia di persone, tra cui turisti e residenti, si sono precipitate fuori dagli edifici mentre le strutture oscillavano. In particolare, un grattacielo di 30 piani in costruzione è crollato, intrappolando almeno 43 operai sotto le macerie. Squadre di soccorso sono al lavoro per cercare sopravvissuti.

Replica e ulteriori conseguenze

Pochi minuti dopo la scossa principale, una potente replica di magnitudo 6.4 ha colpito la stessa area, con epicentro a 18 km a sud di Sagaing. Questo secondo sisma ha ulteriormente aggravato la situazione, causando ulteriori crolli e danni alle infrastrutture già compromesse.

Impatto regionale e misure di emergenza

Le scosse sono state avvertite anche nella provincia cinese dello Yunnan, confinante con il Myanmar, e in Vietnam, dove lavoratori negli uffici di Hanoi hanno evacuato gli edifici. In Thailandia, il Primo Ministro Paetongtarn Shinawatra ha dichiarato lo stato di emergenza a Bangkok e ha interrotto una visita ufficiale a Phuket per affrontare la crisi. La Borsa di Bangkok ha sospeso temporaneamente le contrattazioni a seguito del sisma.

Contesto sismico della regione

Il Myanmar è situato lungo la faglia di Sagaing, una delle principali linee di frattura geologica del Sud-Est asiatico, rendendo il paese particolarmente vulnerabile ai terremoti. In passato, eventi sismici significativi hanno colpito la regione, tra cui un terremoto di magnitudo 6.8 nell’antica città di Bagan nel 2016, che causò la morte di tre persone e il crollo di numerosi templi storici. ?

Conclusione

Il terremoto di oggi rappresenta uno dei più potenti eventi sismici recenti nel Sud-Est asiatico, con conseguenze devastanti in Myanmar e nei paesi limitrofi. Le autorità locali e internazionali continuano a monitorare la situazione, mentre le operazioni di soccorso sono in corso per assistere le popolazioni colpite e valutare l’entità dei danni.?